Liverpool : Robertson a vécu les dix jours les plus durs de sa carrière

Le latéral écossais a perdu la finale de la Ligue des champions puis le barrage de qualifications à la Coupe du Monde en quelques jours.

Le capitaine de l'Écosse, Andy Robertson, a déclaré qu'il s'agissait des "10 jours les plus difficiles de [s]a carrière de footballeur" après la défaite de son équipe face à l'Ukraine en barrage des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mercredi, peu après deux échecs consécutifs en club à Liverpool.

"Les 10 jours les plus difficiles de ma carrière"

L'équipe de Steve Clarke a été éliminée après une performance médiocre à Glasgow, face à un adversaire ému qui jouait son premier match depuis l'invasion de la Russie en février.

Cette déception fait suite à l'élimination de Robertson en finale de la Ligue des champions et dans la course au titre de Premier League.

"Personnellement, cela a été les 10 jours les plus difficiles de ma carrière de footballeur, bien sûr que ça l'a été", a déclaré Robertson lors d'une conférence de presse en Écosse. "Emotionnellement, mentalement, physiquement, tout. Donc ça n'a pas été génial.

"Pour être honnête, je vais m'en occuper moi-même, je vais m'en aller et y réfléchir. Mais je suis juste dégouté pour ces gars là. Évidemment, je voulais absolument qu'ils participent à une Coupe du monde et jouent sur la plus grande scène et malheureusement, nous n'avons pas réussi.

"Mais nous devons être prêts la prochaine fois que cela se produira. C'est comme ça dans le football international, les gens vieillissent et vous ne savez jamais quand sera votre dernière chance. C'est pourquoi cela fait si mal."

Quelle est la prochaine étape pour l'Écosse ?

L'Écosse doit maintenant laisser sa déception derrière elle et se préparer à se lancer dans la Ligue des Nations 2022-23.

Ils joueront contre l'Arménie à domicile et à l'extérieur plus tard ce mois-ci, avec un voyage pour affronter la République d'Irlande entre les deux.

L'Ukraine, quant à elle, tentera d'achever un parcours riche en émotions pour se qualifier pour la Coupe du Monde en affrontant le Pays de Galles dans un dernier match de qualification, dimanche à Cardiff.