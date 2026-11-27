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Liverpool aurait rejoint Manchester United dans la course au latéral gauche de Newcastle United Lewis Hall. Tout transfert nécessiterait toutefois une somme supérieure à 66 millions de livres (79 M€ / 86 M$), un record mondial pour un latéral. Les deux rivaux de Premier League suivent de près la situation de l'international anglais en vue des prochains mercatos.

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Liverpool se renseigne sur la situation de Hall

Selon TEAMtalk, Liverpool a pris des renseignements pour être tenu informé si une possibilité se présente à Newcastle. Le joueur de 22 ans avait été fortement associé à un transfert retentissant à Manchester United pendant l'été, avant de prolonger en septembre avec le club de son enfance jusqu'en 2031. Newcastle reste toutefois catégorique : son joueur vedette n'est pas à vendre.

Manchester United toujours intéressé pour renforcer sa défense

Son précédent échec n'a guère refroidi l'intérêt de Manchester United pour l'ancien pensionnaire du centre de formation de Chelsea. Le nouvel entraîneur d'Old Trafford, Mauricio Pochettino, veut absolument remanier une défense perméable, une priorité mise en évidence par la lourde défaite 4-0 subie dimanche dernier à Anfield . Le club reste donc à la recherche de renforts défensifs de haut niveau .

Hall s'est quant à lui imposé comme un pilier de l'équipe de Matthias Jaissle à St James' Park, tout en continuant à briller avec l'Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel. Selon le même article, sa progression rapide explique précisément pourquoi Newcastle est déterminé à repousser toute approche extérieure, sauf en cas d'offre sans précédent.

Liverpool envisage de recruter un latéral pour concurrencer Kerkez

L'arrivée de Liverpool dans ce dossier pourrait déclencher une bataille entre les deux plus grands rivaux d'Angleterre. À Anfield, les responsables du recrutement s'inquiéteraient du peu de progrès réalisés par Milos Kerkez depuis l'arrivée de l'international hongrois sur les bords de la Mersey en provenance de Bournemouth, dans le cadre d'un transfert de 40 millions de livres en 2025.

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Bien que le joueur de 23 ans ait disputé l'intégralité des 90 minutes lors de la large victoire de dimanche face à Manchester United, son irrégularité et son évolution poussent les dirigeants à envisager, à long terme, de renforcer le poste de latéral gauche. Formé en Angleterre, déjà confirmé en Premier League et considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Hall est désormais la cible idéale de Liverpool, devant Daniel Svensson, du Borussia Dortmund.

Une bataille pour son transfert se profile cet été

À l'heure actuelle, rien n'indique vraiment qu'une offre officielle sera formulée en janvier. Une véritable bataille entre Liverpool et Manchester United semble bien plus probable l'été prochain. Pour l'instant, Hall restera concentré sur sa volonté d'aider Newcastle à progresser sous les ordres de Jaissle, tout en consolidant sa place dans le groupe de l'Angleterre dirigée par Tuchel. Les deux rivaux de Premier League continueront de suivre attentivement ses progrès dans les prochains mois avant de décider s'ils tenteront de faire céder Newcastle.