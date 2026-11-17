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Liverpool rejoint Arsenal et le Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Maxim De Cuyper, latéral gauche de Brighton & Hove Albion, en vue d’un possible transfert en 2027. Pour repousser l’intérêt croissant de clubs européens, Brighton a fixé le prix de l’international belge de 25 ans à 50 millions de livres.

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Liverpool suit de près le latéral belge

Selon TEAMtalk, les recruteurs de Liverpool suivent De Cuyper dans l’optique d’une future offre. L’AC Milan et la Roma sont également intéressés, tout comme Arsenal et le PSG. Déjà courtisé par Arsenal avant son départ du Club Bruges pour 17 millions de livres en juillet 2025, il compte quatre buts et quatre passes décisives en 16 matches cette saison. Ses performances ont contribué à placer l’équipe de Fabian Hurzeler à la deuxième place de la Premier League et à la cinquième place de la Ligue Europa Conférence.

Un média allemand confirme l’intérêt sérieux des prétendants

Dans le prolongement de ces premières informations, le média allemand Fussball News affirme que Liverpool, Arsenal et le PSG sont tous « sérieux » dans leur volonté de recruter De Cuyper en vue de l’année prochaine. Les responsables du recrutement de Liverpool voient dans le dynamique latéral belge une « option intéressante » pour succéder à Kostas Tsimikas à Anfield et instaurer une forte concurrence pour une place de titulaire sur le côté gauche de la défense.

Conclure un accord en 2027 au prix actuellement demandé par Brighton, soit 50 millions de livres, pourrait à terme permettre à Liverpool de réaliser des économies substantielles sur le marché des transferts. Depuis le recrutement du défenseur en Belgique pour une somme relativement modeste au regard du marché actuel, le club de la côte sud a acquis une solide réputation pour sa capacité à dénicher des talents à bas prix et à en faire des joueurs de grande valeur.

Un prix qui pourrait doubler à l’avenir

De son côté, Football Insider a déjà présenté le défenseur de 25 ans comme « la prochaine star de Brighton à 100 millions de livres », dans les pas de l’ancien milieu du club Moises Caicedo. Sa réputation grandissante dans le football européen s’est encore renforcée pendant l’actuelle trêve internationale de novembre.

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Le média souligne que les prestations remarquées de De Cuyper avec la sélection belge face à la Turquie et à l’Italie au cours de la semaine écoulée vont encore intensifier la concurrence entre les grands clubs pour obtenir sa signature. Si Liverpool remporte la course pour attirer le latéral gauche dans la Merseyside, son arrivée menacerait sérieusement la place de Milos Kerkez dans le onze de départ.

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Le titulaire actuel face à la concurrence

De Cuyper a les qualités nécessaires pour supplanter l’international hongrois de 23 ans et devenir le latéral gauche titulaire de Liverpool. Malgré des débuts irréguliers à Anfield, Kerkez montre des signes de progrès depuis quelques semaines. Surtout, l’ancien défenseur de Bournemouth peut toujours compter sur le soutien de l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, après leur collaboration fructueuse sur la côte sud.