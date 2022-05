Liverpool-Real Madrid : "Une fraude massive et organisée de faux billets", dénonce Darmanin

D’après le ministre de l’Intérieur les dysfonctionnements au stade de France ont été causés par une fraude massive à la billetterie.

L'organisation de la finale de la Ligue des champions a été un fiasco. Le match a été reporté d'une demi heure en raison de problèmes à l'entrée du stade et notamment de supporters bloqués, ne pouvant pas entrés, et à l'intrusion de spectateurs avec de faux billets. Un véritable chaos que le gouvernement français doit désormais justifier. Ce lundi, une réunion de crise était organisée au ministère des Sports pour faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont débouché sur ces scènes de chaos avant la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid, samedi soir. Gérald Darmanin a pointé du doigt une fraude massive engendreant tout cela.

Darmanin déplore les billets en papier des Anglais

"Sur la question des faux billets, c'est vraiment le point central. Cela explique les 30 000 à 40 000 personnes et la grande confusion avant le match. La personne devait venir avec son billet et s'arrêtait à un pré-filtrage, contrôlé par les stadiers, les forces de l'ordre étaient plus nombreuses autour du stade. Là où le bat blesse et qui montre sûrement une des grande difficulté est du côté britannique, c'est que les billets sont normalement électroniques et à la demande du club de Liverpool elles ont été faites en papier. Du côté de Madrid, ça a été le cas pour une minorité. Les 22 000 billets anglais l'ont été en papier, ce qui a sans doute contribuer à la possibilité d'une fraude massive et industrielle", a expliqué Gérald Darmanin.

Pourquoi la finale de la Ligue des Champions a-t-elle été retardée ?

"Les billets sont absolument identiques. Il fallait un stylo chimique pour identifier un vrai d'un faux (...) 70% de faux billets au pré-filtrage, 15% après le premier filtrage. Vous imaginez 40 000 supporters sans billets plus les 22 000 qui eux avaient leur vrais billets. Cela fait plus de 60 000 spectateurs britanniques qu'il a fallu contrôler en moins d'une heure, d'où la masse bloquée dans le cordon de pré-filtrage et lorsqu'elle est devenue insupportable, le pré-filtrage a été levé les amenant toutes jusqu'au portique principal", a conclu le ministre de l'Intérieur. .

Oudéa-Castera relativise

Au total, 29 personnes ont été interpellées en dehors et à l’intérieur du stade, dont 11 pour intrusion. Selon Gérald Darmanin, la moitié sont des Britanniques. Il y a également eu 77 interpellations à Saint-Denis pour des actes de délinquance. Enfin, quinze gardes à vue étaient toujours en cours lundi matin. La majorité des gardes à vue, dont un "nombre significatif concernait des mineurs", a été levée au cours du week-end, a indiqué le parquet de Bobigny.

Néanmoins "15 gardes à vue de majeurs ont fait l’objet de prolongations, pour des décisions d’action publique à intervenir dans la journée". Qui plus est "il y a eu un nombre important de plaintes contre X pour des vols, des vols à l’arrachée voire avec violences", a précisé le parquet, mais "aucune garde à vue n’est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au match".

À l’issue de cette réunion, Amélie Oudéa-Castera, ministre des sports, a également annoncé une enquête approfondie de l’UEFA. "J'ai le sentiment qu’il ne faut pas oublier que ce match a pu se jouer quand même (…) sans victime et sans blessé grave (…) et aucune violence entre supporteurs", a précisé la ministre. Cette affaire est loin d'être terminée et devrait continuer à faire beaucoup de bruit dans les prochains jours et les prochaines semaines.