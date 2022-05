Liverpool - Real Madrid, le duel Salah – Benzema en chiffres

Le choc entre Liverpool et le Real Madrid, samedi en finale de la Ligue des Champions, sera l’occasion de voir deux buteurs s’opposer à distance.

Liverpool se mesure au Real Madrid, ce samedi au Stade de France. Une belle affiche qui verra une constellation de stars se produire sur le même terrain. Et il y en a deux qui sont surveillées avec plus d’attention que les autres, car il s’agit des fers de lance de leurs formations respectives. Les joueurs en question sont Karim Benzema et Mohamed Salah.

Benzema - Salah, un duel de titans

Avant le grand rendez-vous de cette fin de saison, Benzema et Salah ont comme point commun d’être les meilleurs buteurs de leurs formations. Le Français se présente à ce match avec un total de 44 buts, toutes compétitions confondues. Ce qui constitue son record personnel sur un exercice. Quant à l’Egyptien, il affiche 33 pions.

Les deux buteurs sont aussi les plus décisifs puisque chacun d’eux a distillé 15 passes décisives. Cela en dit long sur leur impact et aussi sur leur rentabilité. En plus d’être réguliers, ils sont devenus des joueurs très complets et qui pèsent énormément dans le bon parcours de leurs troupes.

Evidemment, en Ligue des Champions, c’est Benzema qui a laissé une plus grande trace. L’ancien Lyonnais en est à 15 réalisations en 11 matches joués. Deux de plus et il égalera le record de Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts inscrits sur une campagne de C1 (en 2014). Une mission à sa portée, surtout au regard de ses précédentes performances en phase à élimination directe de l’épreuve reine. Salah, de son côté, n’en est « qu’à » 8 buts. Mais il n’a pas à rougir de son bilan.

Salah a encore du chemin à parcourir

Salah a aussi du retard à rattraper vis-vis de KB9 concernant le nombre total de buts signés dans cette Ligue des Champions. L’Egyptien en a cumulé 34 et c’est très loin des 86 que présente l’international tricolore. Ce dernier figure sur le podium des meilleurs buteurs de l’épreuve.

La comparaison entre les deux peut s’étirer au niveau des titres remportés. Dans ce domaine, l’ancien Gone est bien sûr intouchable. Là où Salah n’a gagné qu’un seul titre de champion et une seule Ligue des Champions, son adversaire samedi en affiche quatre dans les deux catégories.

Enfin, il est aussi utile de relever que Mohamed Salah n’a encore jamais gagné contre le Real Madrid en trois confrontations, tandis que Benzema a été victorieux quatre fois sur cinq face aux Merseysiders. Pour ce qui est des buts marqués dans ces oppositions, le Français en compte quatre, contre un seul pour le Red.