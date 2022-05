Liverpool-Real Madrid : Courtois infranchissable, Benzema se rapproche de Gento

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

● Le Real Madrid a remporté pour la 14e fois de son histoire la C1 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022), c'est au moins le double de toute autre équipe (l'AC Milan est 2e avec 7 trophées).

● Liverpool s'est incliné en finale de C1 pour la 4e fois (1985, 2007, 2018 et 2022), seuls la Juventus (7), le Bayern Munich (5) et Benfica (5) ont connu plus d'échecs que les Reds en finale de C1.

● Liverpool a tenté 24 tirs ce soir contre le Real Madrid, un record pour une équipe lors d'une finale de Ligue des Champions n'ayant pas eu recours à la prolongation depuis qu'Opta analyse la compétition (2003/04).

● Vinicius Junior (21 ans et 320 jours) est devenu le 2e plus jeune buteur du Real Madrid en finale de C1, après Marco Asensio en 2017 contre la Juventus (21 ans et 133 jours). L'attaquant brésilien est également le 1er joueur né en 2000 ou après à marquer en finale de Ligue des Champions.

● Vinicius Junior est devenu le premier joueur brésilien à marquer lors d'une finale de Ligue des Champions depuis… Casemiro avec le Real Madrid contre la Juventus en 2017.

● Vinícius Júnior (Real Madrid) est impliqué sur 10 buts en Ligue des Champions cette saison (4 buts, 6 assists) et est devenu le 1er joueur sud-américain à être impliqué sur au moins 10 buts lors d'un même exercice dans la compétition avant ses 22 ans depuis Lionel Messi en 2008/09 (14 – 9 buts, 5 assists).

● Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a réalisé 9 arrêts contre Liverpool ce soir, un record pour un gardien lors d'une finale de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003/04).

● Eduardo Camavinga (19 ans et 199 jours) est le plus jeune joueur à disputer une finale de Ligue des Champions depuis Kingsley Coman avec la Juventus contre Barcelone en 2015 (18 ans et 358 jours). Ce dernier est d'ailleurs le seul Français plus précoce que le milieu du Real Madrid en finale de C1.

● L'attaquant de Liverpool Sadio Mané est le premier joueur à trouver les montants adverses lors de 2 finales différentes de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003/04), à chaque fois contre le Real Madrid (en 2018 et ce soir).

L'article continue ci-dessous

● Carlo Ancelotti a remporté la Ligue des Champions pour la 4e fois de sa carrière, plus que tout autre entraîneur dans l'histoire de la compétition (2002/03 et 2006/07 avec l'AC Milan, 2013/14 et 2021/22 avec son club actuel du Real Madrid).

● Karim Benzema a remporté sa cinquième Ligue des champions (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22). Il n'est plus qu'à une longueur du record de Paco Gento (6, toutes avec le Real Madrid).