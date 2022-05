Liverpool-Real Madrid : Benzema capitaine, Camavinga sur le banc

Pour affronter Liverpool en finale de la Ligue des champions, le Real Madrid alignera son équipe-type.

Le Real Madrid a été le premier a dévoilé son onze de départ pour la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, qui se joue ce samedi 28 mai, à 21h00 au Stade de France.

Et Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'équipe madrilène, a concocté une équipe sans surprise. Dans les buts on retrouve Thibaut Courtois et devant lui, une défense à quatre avec Ferland Mendy dans le couloir gauche, Alaba et Eder Militão dans l'axe et Carvajal dans le couloir droit.

Au milieu de terrain, on retrouve les inamovibles Kroos, Modric et Casemiro ce qui signifie qu'Eduardo Camavinga sera une nouvelle fois remplaçant. L'attaque sera emmenée par le trio Vinicius, Benzema, Valverde.

La composition du Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, F. Mendy – Casemiro, Modric, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius.