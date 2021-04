Liverpool - Real Madrid (0-0), Klopp rend les armes

Malgré le nul à Anfield, Liverpool s’arrête aux portes du dernier carré dans une saison compliquée pour les Reds.

Distancé en Premier League et pas certain d’être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Liverpool comptait sur son parcours européen pour se donner un grand bol d’air frais. Malheureusement, la double confrontation contre le Real Madrid a été à l’image de la saison des Reds : une fébrilité défensive conjuguée à un rendement offensif en panne.

Face à l’expérience madrilène, les hommes de Jurgen Klopp n’ont pas réussi à trouver la bonne formule, plombés par la défaite à Madrid lors du match aller (3-1). Le but de Salah avait permis aux Reds d’y croire mais ces derniers n’ont pas trouvé l’ouverture à Anfield pour combler ce retard de deux buts.

Le nul et le clean-sheet mercredi soir n’ont pas été suffisant pour sauver une saison qui risque de changer beaucoup de chose sur les bords de la Mersey.

Après l’élimination, c’est un Klopp résigné qui s’est présenté face à la presse. Le technicien allemand est conscient que l’inefficacité de son équipe a empêché toute raison d’y croire. Face à une formation comme le Real Madrid, qui disputera sa 30eme demi-finale de son histoire, ça se paye cash.

"On a très bien commencé, mais on n'a pas su convertir les opportunités. On aurait pu prendre l'avantage bien assez tôt. Nous devions aller le chercher ce match et on l'a fait. Après, chaque minute qui passait était plus difficile pour nous…"

"Nous aurions dû marquer sur nos occasions. Si nous avions marqué le 1-0, ça aurait été différent. Ils ont contrôlé le match dans des moments spécifiques. Nous, on a eu deux actions et nous aurions pu avoir plus de chances de nous qualifier si on avait marqué."

"On n'a pas perdu la double confrontation aujourd'hui. Ça a été difficile pour eux aujourd'hui. Nous avons été agressifs, on a eu des occasions. Mais je me moque des "et si...". On n'a pas marqué et l'expérience du Real Madrid a fait la différence."

Liverpool doit désormais se refocaliser sur la Premier League et un déplacement périllieux à Leeds afin de recoller à West Ham et Leicester et ainsi croire à une qualification pour la prochaine C1.