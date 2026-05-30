Liverpool réagit immédiatement après le licenciement d'Arne Slot

Arne Slot n’est plus l’entraîneur de Liverpool, a confirmé le club anglais samedi après-midi, suite aux informations initialement dévoilées par Fabrizio Romano. Dans un communiqué détaillé, le club remercie le technicien néerlandais pour ses deux saisons à la tête de l’équipe.

« Il va sans dire que cette décision a été difficile à prendre pour nous en tant que club », peut-on lire. « La contribution qu’Arne a apportée au Liverpool FC pendant son séjour parmi nous a été importante, précieuse et – ce qui est le plus important tant pour les supporters que pour nous-mêmes – couronnée de succès. »

« Notre gratitude à l’égard de tout ce qu’il a accompli est immense, d’autant plus que son travail, son engagement et son expertise ont démontré qu’il est un entraîneur de premier plan. Dès notre première rencontre, il était clair qu’il assumerait pleinement les responsabilités du poste. »

« Cela s’est confirmé lorsqu’il a pris ses fonctions d’entraîneur principal, lorsqu’il nous a menés au titre de Premier League, ainsi que tout au long de la saison dernière, durant laquelle il a dû faire face à des défis et à une pression considérables. Dans le même temps, nous sommes parvenus ensemble à la conclusion qu’un changement était nécessaire pour continuer à faire progresser le club. Encore une fois : ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère – bien au contraire. »

« Nous tenons à remercier Arne, qui occupera toujours une place unique dans l’histoire du club en tant qu’entraîneur ayant offert à Liverpool son 20e titre de champion. Cette performance, d’autant plus impressionnante qu’elle est intervenue dès sa première saison, est le fruit d’un travail de coaching rigoureux et d’un leadership exemplaire, jour après jour. »

Il a aussi guidé le club à travers l’une de ses périodes les plus éprouvantes, après la perte de Diogo, faisant preuve d’une grande humanité. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et sommes convaincus qu’il brillera ailleurs.

Nous le faisons en étant conscients que son héritage à Liverpool est solide et ne fera que s’accroître avec le temps. Nous avons toutefois conclu que le développement de l’équipe nécessitait un nouveau cap. Cela ne remet aucunement en cause le travail accompli par Arne ni le respect que nous lui devons. Ce n’est pas un jugement sur ses compétences, mais un choix en faveur d’une nouvelle dynamique.

« Arne quitte le club avec notre gratitude, un titre de Premier League à son palmarès et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield. »