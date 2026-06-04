Andoni Iraola est le nouvel entraîneur de Liverpool, a officiellement annoncé le club anglais. L’Espagnol de 43 ans succède à Arne Slot, limogé malgré un contrat courant jusqu’en 2027, et s’est engagé pour deux saisons à Anfield.

Liverpool avait annoncé ce week-end le départ de Slot, pourtant sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027. Le Néerlandais avait mené les Reds à leur 20e titre de champion d’Angleterre dès sa première saison, mais la seconde s’est révélée décevante, entraînant la fin de son aventure sur les bords de la Mersey.

Cinquième de Premier League la saison passée, le club a réagi promptement en entamant des discussions avec Iraola. L’entraîneur espagnol avait déjà décidé de quitter Bournemouth après trois saisons et prend donc désormais la relève de Slot à Liverpool.

Iraola a laissé une forte impression à Bournemouth grâce à un style de jeu audacieux, couronné par une sixième place synonyme de qualification pour la phase de groupes de l’Europa League la saison prochaine.

« Je suis extrêmement enthousiaste, vraiment extrêmement enthousiaste », déclare Iraola sur le site officiel du club. « Car bien sûr, on connaît Liverpool ; on sait que c’est un grand club, un club gigantesque, l’un des plus grands au monde. Mais quand on le vit de l’intérieur et qu’on apprend à mieux connaître le club, j’ai toujours pensé que c’était un club exceptionnel. »

« Il n’en faut pas beaucoup pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c’est Liverpool. Mais bien sûr : l’ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l’opportunité pour moi d’entraîner des footballeurs de haut niveau, la chance de disputer des titres… Je ne pense pas qu’on puisse trouver mieux que ça. C’est difficile de trouver quelque chose de comparable. J’ai donc hâte de commencer. »

Précédemment en poste à l’AEK Larnaca, au CD Mirandés puis au Rayo Vallecano – battu en finale de la Ligue Europa Conférence par Crystal Palace (1-0) – l’ancien milieu de terrain compte sept sélections avec l’Espagne.

Sa mission : ramener Liverpool au sommet du football anglais. Il sait déjà que les Reds disputeront la Ligue des champions la saison prochaine, récompense directe de leur cinquième place.