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Liverpool reçoit des nouvelles rassurantes de Dominik Szoboszlai avant son prochain choc contre Manchester United. Malgré des inquiétudes concernant un problème au genou survenu en club, le sélectionneur du milieu de terrain a tenu à rassurer sur sa disponibilité.

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Rossi rassure sur Szoboszlai après son alerte au genou

Marco Rossi a déclaré lundi que Szoboszlai ne souffrait d’aucune blessure avant le dernier match de groupe de la Hongrie en Ligue des nations. Le sélectionneur a assuré que le milieu de terrain de 26 ans était prêt à jouer malgré une gêne récente.

Les inquiétudes sont apparues à Selhurst Park, où un important bandage a permis au joueur de Liverpool de tenir jusqu’à la 69e minute d’une victoire 3-1 contre Crystal Palace avant d’être remplacé. Bien qu’il ait rejoint la sélection hongroise, le problème est réapparu pendant l’échauffement de samedi à Tbilissi. Il a néanmoins débuté la rencontre et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre la Géorgie.

Le sélectionneur hongrois et le milieu de terrain évoquent son état physique

Lors de la conférence de presse d’avant-match de lundi, Rossi a écarté l’idée que le problème au genou ait gêné son capitaine contre la Géorgie.

« Avez-vous remarqué des problèmes lors des matches précédents ? En Géorgie ? », a-t-il déclaré. « Je n’ai vu aucun problème chez Dominik. Il a joué comme il joue d’habitude, donc pour nous, il n’y a aucun problème : il est disponible. Je ne pense pas que la situation l’affecte beaucoup, et sa performance le montre clairement. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à redire sur sa prestation en Géorgie. »

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Szoboszlai avait reconnu après la victoire de samedi qu’il avait failli renoncer avant le coup d’envoi après avoir ressenti une douleur en frappant le ballon.

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« Je suis arrivé aujourd’hui avec un entraînement et demi dans les jambes », a-t-il déclaré. « Pendant l’échauffement, j’ai été près de dire non, parce que j’ai senti ma jambe sur l’une de mes frappes. Mais puisque je suis arrivé jusque-là, je ne vais pas laisser tomber l’équipe. J’ai joué du mieux que j’ai pu, en essayant de donner le meilleur de moi-même. »

Des tensions entre le club et la sélection au sujet des joueurs blessés

La position de Rossi contraste fortement avec l’état d’esprit sur les bords de la Mersey, alimentant les tensions entre le club et la sélection . L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, avait appelé à la prudence concernant la participation du milieu de terrain à la Ligue des nations, après que les précédentes trêves internationales eurent privé son effectif de plusieurs joueurs.

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« La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c’est de perdre des joueurs lors des matches internationaux. La dernière fois, nous avons perdu trois joueurs très importants », a-t-il déclaré. « C’est la dernière chose dont nous avons besoin, alors j’espère qu’il pourra faire attention. Je pense qu’il a un peu trop étendu le genou. Il allait bien, mais pas à 100 %. Il doit donc être prudent et voir s’il peut jouer avec la sélection ou non. J’espère aussi que cela ne se passera pas comme lors de l’autre trêve internationale, où nous avons perdu Alex [Isak], Cody [Gakpo] et Dom. Alors, touchons du bois : j’espère que nous serons dans une meilleure situation dans deux semaines. »

Un rendez-vous à Budapest avant le choc à Anfield

La Hongrie terminera sa campagne de groupe en Ligue des nations contre l’Irlande du Nord mardi soir à Budapest, et Iraola espérera vivement que son milieu de terrain vedette en sorte indemne.

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Liverpool accueillera Manchester United, qui a récemment nommé le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino , dimanche à Anfield, juste après la trêve. Avec trois buts et une passe décisive en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Szoboszlai reste au cœur des plans de Liverpool s’il revient en pleine forme.