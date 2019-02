Liverpool : quel est le bilan de Jurgen Klopp contre le Bayern Munich ?

Le peuple d'Anfield compte sur la connaissance de Jürgen Klopp pour faire tomber le Bayern. Mais quel est son bilan contre l'ogre allemand ?

On a l'impression, parfois, que les étoiles s'alignent en football. Le sport roi a cette particularité de lier ses acteurs, de près ou de loin, dans les matches les plus attendus.



En 2015, Jürgen Klopp était encore l'entraîneur du Borussia Dortmund, le plus grand rival du Bayern Munich en Allemagne. Trois ans plus tard, Klopp et le Bayern se retrouvent pour l'un des chocs les plus prestigieux de ces huitièmes de finale de Ligue des champions.



Son équipe de Liverpool aurait pu tomber sur Barcelone, le Real Madrid, Porto ou la Juventus par exemple, mais elle a tiré le Bayern, à défaut d'avoir tiré Dortmund...



Klopp a retenu les points positifs du tirage au sort et la légende de Liverpool, Ian Rush, estime que sa connaissance du football allemand constituera un avantage pour le club anglais. Mais à quel point un avantage ? Que disent vraiment les chiffres ?



A la veille du match, Goal se penche sur le bilan de Klopp contre le club le plus titré d'Allemagne.

Le bilan de Jürgen Klopp contre le Bayern Munich

Klopp a vu ses équipes disputer 29 matches contre le Bayern Munich, mais son bilan contre le club bavarois n’est pas particulièrement brillant.



Sur ces 29 matches, il compte 8 victoires pour 16 défaites.



Il lui a fallu 12 tentatives pour enregistrer son premier succès contre le Bayern, le 3 octobre 2010.

Date Match Compétition Résultat Nov 27, 2004 Bayern Munich 4-2 Mayence Bundesliga Défaite May 7, 2005 Mayence 2-4 Bayern Munich Bundesliga Défaite Nov 26, 2005 Bayern Munich 2-1 Mayence Bundesliga Défaite Jan 24, 2006 Bayern Munich 3-2 Mayence Coupe d'Allemagne - Quart de finale Défaite Apr 23, 2006 Mayence 2-2 Bayern Munich Bundesliga Match nul Dec 16, 2006 Mayence 0-4 Bayern Munich Bundesliga Défaite May 19, 2007 Bayern Munich 5-2 Mayence Bundesliga Défaite Aug 23, 2008 Borussia Dortmund 1-1 Bayern Munich Bundesliga Match nul Feb 8, 2009 Bayern Munich 3-1 Borussia Dortmund Bundesliga Défaite Sep 12, 2009 Borussia Dortmund 1-5 Bayern Munich Bundesliga Défaite Feb 13, 2010 Bayern Munich 3-1 Borussia Dortmund Bundesliga Défaite Oct 3, 2010 Borussia Dortmund 2-0 Bayern Munich Bundesliga Victoire Feb 26, 2011 Bayern Munich 1-3 Borussia Dortmund Bundesliga Victoire Nov 19, 2011 Bayern Munich 0-1 Borussia Dortmund Bundesliga Victoire Apr 11, 2012 Borussia Dortmund 1-0 Bayern Munich Bundesliga Victoire May 12, 2012 Bayern Munich 2-5 Borussia Dortmund Coupe d'Allemagne - Finale Victoire Aug 12, 2012 Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund Supercoupe d'Allemagne Défaite Dec 1, 2012 Bayern Munich 1-1 Borussia Dortmund Bundesliga Match nul Feb 27, 2013 Bayern Munich 1-0 Borussia Dortmund Coupe d'Allemagne - Demi-finale Défaite May 4, 2013 Borussia Dortmund 1-1 Bayern Munich Bundesliga Match nul May 25, 2013 Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munich Ligue des champions - Finale Défaite Jul 27, 2013 Borussia Dortmund 4-2 Bayern Munich Supercoupe d'Allemagne Victoire Nov 23, 2013 Borussia Dortmund 0-3 Bayern Munich Bundesliga Défaite Apr 12, 2014 Bayern Munich 0-3 Borussia Dortmund Bundesliga Victoire May 17, 2014 Bayern Munich 2-0 Borussia Dortmund Coupe d'Allemagne - Finale Défaite Aug 13, 2014 Borussia Dortmund 2-0 Bayern Munich Supercoupe d'Allemagne Victoire Nov 1, 2014 Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund Bundesliga Défaite Apr 4, 2015 Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich Bundesliga Défaite Apr 28, 2015 Bayern Munich 1-1 Borussia Dortmund Coupe d'Allemagne - Demi-finale Match nul

*Matches en compétitions officielles. Klopp a mené Liverpool à une victoire 3-0 contre le Bayern lors de l'Audi Cup 2017, un tournoi amical.

Les huit victoires de Klopp contre le Bayern ont été enregistrées durant son mandat au Borussia Dortmund, après avoir échoué à Mayence dans cette mission.



Klopp a connu une période dorée contre le club bavarois au cours des campagnes victorieuses qui ont mené au titre de Bundesliga, en 2010-11 et 2011-12, avec 5 victoires de rang.



Mais le bilan s'est assombri par la suite et il n’a signé que 3 victoires en 13 rencontres, depuis, ce qui préoccupera sans doute les fans de Liverpool.



Klopp a vécu trois finales contre le Bayern (deux finales de Coupe d'Allemagne et une finale de la Ligue des champions), mais son seul triomphe a été remporté lors de la finale de 2012, avec une victoire 5-2. Il a été davantage en réussite dans les Supercoupes.



Les matchs entre les équipes dirigées par Klopp et le Bayern ont tendance à être riche en buts. Ces deux manches devraient donc être passionnantes.

Quand se dérouleront les matches entre Liverpool et le Bayern Munich ?

Le match aller entre Liverpool et le Bayern Munich a donc lieu ce mardi 19 février à Anfield.



Le match retour se déroulera quant à lui le 13 mars à l'Allianz Arena du Bayern, soit trois semaines plus tard.



Le coup d'envoi des deux matchs est prévu à 21 heures.

Où et comment regarder le match entre Liverpool et le Bayern Munich ?

En France, ce choc sera diffusé en exclusivité sur la chaine RMC Sport 2, le groupe RMC détenant les droits de diffusion de la prestigieuse Ligue des champions depuis le début de cette campagne 2018-19.