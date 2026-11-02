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Liverpool envisagerait, à la surprise générale, de faire revenir Trent Alexander-Arnold à Anfield après une période difficile pour le défenseur au Real Madrid. L’international anglais peine à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Jose Mourinho, alimentant les rumeurs d’un retour en Premier League dès janvier.

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Liverpool envisage un retour surprise en prêt

Selon le média espagnol Cadena SER, Liverpool envisage une offre de prêt audacieuse pour faire revenir Alexander-Arnold à Anfield cet hiver. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2025 pour un montant réduit de 8,5 millions de livres sterling, le joueur de 28 ans peine à obtenir du temps de jeu.

Il est actuellement le troisième choix de Mourinho au poste d'arrière droit. Lors du récent match remporté 2-1 par Madrid face à Barcelone, il est notamment resté sur le banc, tout comme Denzel Dumfries, Mourinho ayant préféré aligner le milieu de terrain Federico Valverde. Alexander-Arnold ne compte que sept apparitions et une passe décisive cette saison, mais Chelsea aurait également manifesté son intérêt pour l'international anglais aux 36 sélections. Un départ temporaire nécessiterait toutefois probablement une clause d'achat obligatoire, Madrid souhaitant réaliser une plus-value sur un joueur dont la valeur marchande a grimpé à 51 millions de livres sterling.

Mourinho salue les qualités techniques d'Alexander-Arnold

Malgré son rôle secondaire au Bernabéu, Alexander-Arnold a bénéficié d'une rare occasion de jouer lors de la victoire 3-0 contre le Racing Santander dimanche. Mourinho a expliqué que les qualités du latéral droit dans l'utilisation du ballon étaient exactement ce dont son équipe avait besoin pour déjouer l'opposition.

« J'ai fait jouer Trent, qui n'avait pas disputé de match depuis un moment, parce que je pensais que ses qualités techniques nous aideraient à ressortir le ballon », a expliqué le technicien portugais après la rencontre.

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Mourinho s'est montré très impressionné par la prestation du défenseur pour son retour à la compétition, ajoutant : « Malgré cette période sans jouer, il a livré une excellente prestation, équilibrée. Je suis très heureux et je pense que les joueurs sentent que nous traversons une bonne période. »

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Le Real Madrid se tourne vers l'avenir

Si Marca indique qu'Alexander-Arnold ne cherche pas activement à forcer son départ de la capitale espagnole, ses perspectives à long terme sous les ordres de Mourinho restent sombres. Le Real Madrid examine déjà de possibles renforts, Pedro Porro, de Tottenham, apparaissant comme une cible prioritaire. Le club devra toutefois faire face à une forte concurrence de Barcelone.

Alors que le défenseur a désormais 28 ans, les dirigeants madrilènes estimeraient qu'il n'a pas d'avenir à long terme au club au-delà de janvier 2027. Un retour définitif en Premier League pourrait, à terme, convenir à toutes les parties, à condition que les modalités financières correspondent à l'évaluation de Madrid.

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Un mercato de janvier décisif se profile pour toutes les parties

Alexander-Arnold doit désormais confirmer sa belle prestation contre le Racing Santander pour gagner une place régulière dans le onze de départ de Mourinho. Mais à l'approche rapide du mercato de janvier, Liverpool et Chelsea suivront sa situation de près. Si son temps de jeu reste limité en Espagne, un retour rapide dans le football anglais pourrait bientôt se concrétiser.