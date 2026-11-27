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Liverpool préparerait un mercato estival ambitieux, avec Jamal Musiala, milieu du Bayern Munich, et Gustavo Varela, attaquant de Monza, dans son viseur. Le club est prêt à envisager une opération coûteuse pour l’international allemand s’il prouve qu’il est apte à jouer. Il est également bien placé pour tenter de recruter l’attaquant révélation de la Serie A.

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Liverpool vise des recrues ambitieuses cet été

Selon Football Insider, Liverpool est prêt à envisager un transfert de Musiala cet été, tout en s’intéressant à Varela, la révélation de Monza . Des informations venues d’Allemagne indiquent qu’une clause libératoire du milieu de terrain de 23 ans du Bayern entrera en vigueur l’été prochain, ce qui met en alerte les clubs qui le suivent de longue date. Des sources préviennent toutefois que l’opération serait « très coûteuse ». Liverpool doit donc d’abord s’assurer qu’il est apte à jouer.

Le Bayern s’inquiète pour l’avenir de Musiala

Musiala traverse une saison difficile depuis l’apparition d’un trouble neurologique qui a parfois provoqué des crises pendant les matches. Malgré un temps de jeu important avec l’Allemagne lors de la Coupe du monde cet été, il n’a été titulaire qu’une seule fois en Bundesliga depuis le début de la saison, tandis que le Bayern tente de l’aider à comprendre l’origine du problème.

Selon l’article, le géant de Bundesliga est « inquiet » pour l’avenir de Musiala et doute toujours de sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Le joueur dispose d’un « contrat énorme » à Munich, et le club craint de verser un salaire élevé à un joueur rarement disponible. Cette situation a déclenché un débat controversé dans le football allemand , que Liverpool suit de près.

L’attaquant de Monza attire l’attention de Liverpool

Parallèlement à son intérêt pour Musiala, Liverpool a reçu des signaux encourageants dans sa recherche de renforts offensifs en Italie. Le média révèle que le club de Premier League est bien placé pour « convaincre » Varela, l’attaquant de Monza âgé de 21 ans, de rejoindre Anfield l’été prochain.

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Varela s’est imposé comme l’une des surprises de la Serie A lors de la saison 2026-2027, avec 11 buts inscrits lors de ses 11 premiers matches de championnat. Liverpool suit déjà de près sa progression rapide. Selon des sources, Monza devrait être disposé à envisager une vente en fin de saison, mais le club italien ne laissera pas partir son joueur vedette à bas prix.

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La forme physique et les performances seront décisives

Les prochains mois seront décisifs pour les deux cibles de Liverpool, qui prépare son recrutement estival. Le Bayern estime que la persistance des problèmes de santé de Musiala dissuaderait les grands clubs. Liverpool attend donc des signes clairs d’amélioration avant de formuler une offre. De son côté, Monza est prêt à faire grimper la valeur de Varela si sa série de buts en Serie A se poursuit.