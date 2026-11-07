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Liverpool a tranché l’avenir du jeune ailier Rio Ngumoha après de nouvelles informations selon lesquelles le Bayern Munich prépare une offre de 70 millions d’euros (58 millions de livres sterling). Bien que le champion de Bundesliga ait discuté avec le frère du joueur de 18 ans d’un transfert en 2027 pour servir de doublure à Luis Diaz, les dirigeants de Liverpool refusent de le vendre.

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Liverpool refuse de réaliser une énorme plus-value sur un transfert

Selon TEAMtalk, Liverpool n'envisagera de vendre Ngumoha sous aucun prétexte, même si son départ lui permettrait de réaliser une énorme plus-value par rapport aux 2,8 millions de livres sterling initialement déboursés. L'entraîneur Andoni Iraola lui a confié un rôle plus important dans l'effectif cette saison, et l'attaquant de 18 ans a déjà participé à 13 des 15 matches du club, toutes compétitions confondues. Le Bayern avait déjà échoué à recruter le jeune joueur l'été dernier avant de faire signer à la place l'attaquant polyvalent Ismael Saibari.

Les champions d'Allemagne poursuivent leurs efforts pour recruter l'ailier

Expliquant que le géant bavarois reste en contact avec l'entourage du joueur après son échec de l'été dernier, le journaliste allemand Christian Falk a écrit : « Comme nous le savons, le Bayern cherche activement des solutions sur l'aile gauche. Nous avons parlé de Bradley Barcola, avec qui le club était en contact [l'été dernier], et il était également en contact avec le jeune talent de Liverpool [Ngumoha].

« Il y a eu des discussions, son frère a parlé avec le Bayern, mais la situation était compliquée pour le club. Il n'était pas certain que Liverpool accepte de le vendre. Le prix n'aurait pas été extrêmement élevé. Les décideurs du club estiment donc qu'il serait une excellente option pour le Bayern Munich, raison pour laquelle Ngumoha figure toujours sur sa liste de recrues potentielles. Finalement, ils ont dû opter pour Ismael Saibari.

« Le dossier Rio aurait été compliqué. Ils ont donc simplement cherché à conclure le transfert comparativement plus facile des deux. Le Bayern reste toutefois en contact avec le camp de Ngumoha, qui pourrait être une option pour l'été. »

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Les dirigeants d'Anfield restent inflexibles

Bien que des spéculations apparues ces dernières 48 heures laissent entendre que les champions d'Allemagne sont prêts à mettre Liverpool à l'épreuve avec une offre conséquente, les dirigeants du club de la Mersey restent catégoriques : l'adolescent n'est pas à vendre.

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Décrivant la position ferme du club de Premier League plus tôt vendredi, Fraser Fletcher, informateur de TEAMtalk, a expliqué : « Des sources à Liverpool ont clairement indiqué que le club n'avait aucune intention de vendre Rio Ngumoha, un adolescent très prometteur, malgré les informations faisant état d'un intérêt du Bayern Munich et la surveillance d'autres géants européens.

« Des sources proches du club insistent sur le fait que le joueur de 18 ans est extrêmement apprécié à Anfield et considéré comme un talent exceptionnel, capable de devenir un élément clé de Liverpool et l'un des meilleurs joueurs d'Europe. »

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Un contrat revalorisé pourrait être conclu rapidement

Plutôt que d'étudier les offres de clubs étrangers, Liverpool poursuit son projet de faire signer à Ngumoha un nouveau contrat lucratif, à la mesure de son statut grandissant sous les ordres d'Iraola. Les discussions entre les dirigeants du club et les représentants de l'ailier ont déjà progressé. Selon des sources, un accord complet pour assurer son avenir à long terme à Anfield pourrait être finalisé dès la prochaine trêve internationale de novembre.