Liverpool – Pourquoi Anfield huera sa propre équipe contre Brentford?

Ce samedi, Liverpool accueille Brentford en Premier League. Et les Reds s'attendent à être hués par leur propre public d'Anfield. Pourquoi?

Ce samedi, les Reds de Jürgen Klopp accueillent Brentford dans le cadre de la 35ème journée de Premier League. Et si Anfield est réputé pour son ambiance exceptionnelle et son rôle de véritable 12ème homme capable de transcender ses joueurs, ce sont cette fois des huées qui sont attendues en direction de sa propre équipe. Car ce samedi, c'est aussi le jour du couronnement de Charles III comme nouveau roi de Grande-Bretagne.

Une procédure officielle qui pose problème

Après son officialisation il y a quelques mois déjà, le couronnement effectif de Charles III à la tête de la Grande-Bretagne suite au décès d'Elizabeth II se fera ce samedi. En hommage à cet événement particulièrement important pour les Britanniques, la Premier League a demandé à tous les clubs engagés en ce jour de diffuser l'hymne national avant le coup d'envoi de la rencontre. Une décision qui pourrait poser problème à Anfield.

En amont de la rencontre, les responsables de Liverpool ont organisé une réunion avec plusieurs groupes de supporters pour discuter de cette diffusion de l'hymne national en marge de la rencontre. Et bien que les fans s'y soient opposés, le club a décidé de se montrer respectueux avec les autorités et de faire retentir God Save the King. Une opposition de la part du stade est de ce fait à prévoir.

Une opposition historique des fans

Dans un communiqué publié sur son site, le club ne cache pas l'opposition des supporters à cette décision : « [...] C'est, bien sûr, un choix personnel de la part du club et nous savons que certains supporters ont des opinions bien arrêtées à ce sujet. » Les antécédents sont en effet légions entre les supporters des Reds et les autorités fédérales. Lors de chaque rencontre disputée à Wembley, les fans de Liverpool huent l'hymne national depuis les années '80 en raison d'un sentiment très généralisé aux bords de la Mersey que le gouvernement britannique a participé à faire déserter la ville.

Contrairement aux ressentiments des supporters, la ville de Liverpool en tant que municipalité n'a jamais exprimé d'animosité envers le gouvernement central ni la famille royale et la minute de silence consécutive au décès d'Elizabeth II avait été parfaitement respectée par tous les citoyens. Ce samedi, ce sont pourtant des huées et des sifflets qui sont attendus à Anfield. Sans doute l'une des seules fois de l'histoire où les supporters des Reds vont manifester contre leur propre équipe.