Liverpool peut-il se permettre d'attendre 2023 pour signer Jude Bellingham ?

Le mercato est particulièrement agité du côté de Liverpool, qui pourrait se pencher sur le cas de Jude Bellingham.

Avec les signatures et les ventes, les prêts et les renouvellements de contrats, Julian Ward, le nouveau directeur sportif de Liverpool, a eu fort à faire pour mettre de l'ordre dans la maison des Reds avant la nouvelle saison.

Le drame, la joie et finalement la déception de la saison dernière ont été rapidement oubliés. Une nouvelle ère est bel et bien en marche, avec Jurgen Klopp qui s'est engagé pour les quatre prochaines années et qui espère voir émerger rapidement sa deuxième grande équipe.

Avec Luis Diaz, Fabio Carvalho, Darwin Nunez et Calvin Ramsay qui ont tous signé en 2022, il y a beaucoup de raisons de s'enthousiasmer, même si la plupart des discussions se concentrent maintenant, naturellement, sur la question de savoir si d'autres affaires sont nécessaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Les sources du club, pour ce qu'elles valent, suggèrent que de nouvelles arrivées sont peu probables cet été, une position qui décevra ceux qui espèrent voir un peu plus d'action sur le marché des transferts d'ici septembre.

GOAL fait le point sur la situation...

Liverpool a-t-il besoin d'un nouveau milieu de terrain maintenant ?

Si vous deviez dresser un tableau de la profondeur de l'effectif de Liverpool, vous trouveriez peu de points faibles évidents, surtout après la signature de Calvin Ramsay, qui devrait fournir une doublure de qualité pour Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière droit.

Le milieu de terrain, en revanche, est le secteur qui suscite le plus de débats, tant chez les supporters que chez les experts.

À première vue, cela peut sembler un peu surprenant. Après tout, Jurgen Klopp dispose de pas moins de huit options en équipe première, le jeune Tyler Morton ayant connu une année prometteuse, et la nouvelle recrue Fabio Carvalho étant également capable de jouer le rôle de numéro 8 si nécessaire.

Sept de ces joueurs ont participé à 27 matches ou plus la saison dernière, et Elliott aurait pu le faire s'il n'avait pas été blessé en septembre. Fabinho, Jordan Henderson et Thiago Alcantara semblent être le trio de tête de Klopp - c'est celui qui a débuté la finale de la Ligue des champions, après tout - mais la rotation était à la fois régulière et nécessaire, au cours d'une campagne de 63 matchs.

Mais si le talent à la disposition de Klopp est clair, il y a aussi beaucoup de questions.

Naby Keita, par exemple, pourra-t-il garder la forme et la condition physique suffisamment longtemps pour transformer son talent évident en quelque chose de plus influent ? Combien de temps James Milner, et dans une moindre mesure Henderson, pourront-ils tenir leur rang ? Thiago ne sera-t-il pas blessé pendant toute une saison ? Curtis Jones et Harvey Elliott vont-ils réussir à se faire une place dans cette équipe des plus compétitives ?

Les ventes ne sont pas attendues à ce stade, pas plus que les signatures de l'équipe première, avec des sources d'Anfield suggérant qu'il faudra attendre l'été prochain avant de viser un nouveau milieu de terrain.

Le temps nous dira si cette décision est judicieuse ou non.

Quelles sont les chances de recruter Jude Bellingham du Borussia Dortmund ?

Alors, qui Liverpool va-t-il cibler ? Nous savons qu'ils ont envisagé de recruter Aurélien Tchouameni cet été, mais qu'ils ont découvert assez rapidement que l'international français voulait aller au Real Madrid.

Tchouameni a finalement obtenu ce qu'il voulait, en rejoignant les champions d'Europe pour un montant de 100 millions d'euros, mais c'est ce type de joueur que Liverpool cherchera à faire venir : jeune, athlétique, avec une bonne expérience mais aussi beaucoup d'espace pour grandir et se développer.

Un "type Bellingham", comme l'a dit une source plus tôt cet été.

Mais qu'en est-il de Bellingham lui-même ? L'international anglais quittera presque certainement le Borussia Dortmund l'année prochaine et, à 19 ans (son anniversaire est le 29 juin), il représente l'ultime investissement à long terme, un successeur de Henderson et le genre de joueur qui pourrait dominer le milieu de terrain des Reds pendant une décennie ou plus.

Klopp est un fan (qui ne l'est pas ?) mais Liverpool sait que la concurrence pour sa signature sera féroce. Manchester United, Chelsea et Manchester City ont tous manifesté leur intérêt, et il serait surprenant que le Real Madrid et le Bayern Munich n'aient pas fait de même.

Un montant potentiel de 100 millions de livres sterling (près de 120 millions d'euros) pourrait également s'avérer prohibitif, d'autant plus que Bellingham est susceptible de percevoir un salaire qui le placerait parmi les plus hauts revenus du club s'il venait à le rejoindre. S'il brille lors de la Coupe du monde cet hiver, les chiffres, et l'intérêt, ne feront qu'augmenter.

La structure salariale de Liverpool est soigneusement gérée - voir, pour preuve, la difficulté qu'ils ont eu à convenir d'un nouveau contrat avec Mohamed Salah - il serait donc intéressant de voir à quel point ils seraient prêts à pousser pour quelqu'un comme Bellingham, même s'il est entendu que le joueur serait plus qu'intéressé par un transfert vers la Merseyside.

Qui d'autre Liverpool pourrait-il chercher à faire signer ?

Bien sûr, l'équipe de recrutement de Liverpool ne ferait pas son travail correctement si elle n'avait pas identifié d'autres cibles.

Barry Hunter, le chef scout, et son équipe sont connus pour opérer deux ou trois mercatos en avance sur le présent, et la base de données de Ward regorge de tonnes de rapports régulièrement mis à jour sur les arrivées potentielles.

Declan Rice de West Ham, par exemple, a des admirateurs, mais il est considéré comme cher, tant en termes d'indemnité de transfert que de salaire. Le jeune Carney Chukwuemeka d'Aston Villa, qui brille actuellement au championnat d'Europe des moins de 19 ans avec l'Angleterre, est également très convoité, mais il pourrait rejoindre Dortmund. Pourrait-il être le remplaçant à long terme de Bellingham ?

Nicolo Barella, de l'Inter, et Ibrahim Sangaré, du PSV, font partie des joueurs qui ont été cités. Klopp apprécie particulièrement Barella, tandis que Luka Sucic, de Salzbourg, est considéré comme un espoir potentiel. Liverpool entretient d'ailleurs des relations étroites avec le groupe Red Bull, propriétaire des champions autrichiens.

Qui que ce soit qui soit finalement ciblé, il est probable qu'il corresponde à un certain profil. Liverpool a rompu avec sa stratégie habituelle en signant Thiago, une star confirmée, en provenance du Bayern Munich en 2020. Depuis, le club a retrouvé sa marque avec les arrivées de Diogo Jota, Ibrahima Konaté, Luis Diaz, Darwin Nunez, Carvalho et Ramsay. Nous pouvons nous attendre à ce que cela continue à l'avenir.

Qu'en est-il de Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et des joueurs déjà présents à Liverpool ?

Bien sûr, beaucoup dépendra de la performance de ceux qui sont déjà au club, et si les questions mentionnées ci-dessus peuvent être définitivement répondues.

Elliott, par exemple, a montré au début de la saison dernière qu'il pouvait tenir une place sur la droite d'un milieu à trois - sa combinaison avec Mo Salah et Trent Alexander-Arnold, en particulier, était prometteuse - tandis que Jones a fait de bonnes performances par intermittence, mais doit influencer les matchs de façon plus régulière s'il veut rester dans l'équipe, à long terme.

Une grande partie du meilleur travail d'Henderson la saison dernière s'est faite en tant que numéro 6, alors peut-être que Fabinho et lui se partageront les tâches à l'avenir, tandis que la décision d'accorder à Milner une nouvelle prolongation d'un an est une décision intelligente, et parle peut-être des plans de l'été prochain pour un remaniement plus important.

Le plus intéressant est sans doute Keita, qui a fait plus d'apparitions (40) la saison dernière que lors de ses trois dernières campagnes sur la Mersey. Au mieux de sa forme, le Guinéen est le genre de joueur créatif et capable de changer le jeu que Liverpool recherche, mais la régularité a été un problème.

Il est probable qu'il obtienne un nouveau contrat, et le défi sera alors de faire plus que les 25 titularisations qu'il a connues la saison dernière, et de devenir le titulaire garanti que nous attendions tous qu'il soit en arrivant de Leipzig en 2018.

Quant à Oxlade-Chamberlain, le mot de l'intérieur de Liverpool est qu'il est susceptible de rester, mais son contrat expire l'été prochain et une offre offrirait sûrement beaucoup de tentation.

Oxlade-Chamberlain n'a pas joué les deux derniers mois de la saison dernière, mais il a apporté une contribution précieuse tout au long de la campagne, notamment en janvier lorsque Salah, Keita et Sadio Mane étaient partis à la CAN.

Avec les matchs qui s'enchaînent, surtout à l'approche de la Coupe du monde, il n'est pas surprenant que les managers cherchent à se donner autant d'options que possible. La question la plus pertinente, en ce qui concerne le milieu de terrain de Liverpool, est de savoir si ces options peuvent tenir leurs promesses. Pourrait-on assister à un changement de formation pour Liverpool cette saison ?

C'est un ajout intéressant au débat, c'est le moins que l'on puisse dire.

Nous nous sommes habitués à ce que Klopp opère avec un système 4-3-3 éprouvé, reposant sur une ligne défensive haute, une méga production offensive de ses latéraux, la magie de Mané et Salah dans les grands espaces et, pour équilibrer le tout, les jambes, l'effort et la perfection du positionnement dans l'axe du milieu de terrain.

Mais le départ de Mané change la donne, et l'on s'attend désormais à voir un Liverpool plus souple cette saison, avec des joueurs comme Salah, Diaz, Nunez, Jota, Carvalho et Firmino qui se bousculent au portillon.

Tous ces joueurs, ainsi qu'Elliott, Jones et même Oxlade-Chamberlain, pourraient évoluer dans une formation 4-2-3-1 ou 4-4-2, et la possibilité de changer de système compenserait évidemment, pour le moment du moins, le besoin de renforcer le milieu de terrain.

Quel risque y a-t-il à ce que Liverpool ne fasse pas signer quelqu'un d'autre cet été ?

Si nous savons quelque chose sur la façon dont Liverpool travaille maintenant, c'est qu'ils sont plus qu'heureux de prendre des risques à court terme afin de sécuriser les cibles à long terme.

Nous l'avons vu avec leur poursuite ratée de Virgil van Dijk en 2017, quand ils ont ignoré la chance d'une signature "bouche-trou" afin de décrocher leur homme en janvier suivant. Nous l'avons vu avec Keita, dont l'achat a été convenu un an avant qu'il n'arrive finalement sur les bords de la Mersey, et avec Alisson Becker, qui a été identifié comme le seul et l'unique lorsqu'il s'agissait de renouveler leur portier.

L'article continue ci-dessous

Liverpool n'a fait aucun recrutement majeur dans son équipe première après avoir remporté la Ligue des champions en 2019, et un seul l'été dernier (Konaté) malgré une campagne traumatisante, marquée par les blessures, qui avait fait parler d'elle.

Nous avons vu qu'ils sont prêts à agir rapidement, et pour de gros montants, une fois que le bon joueur est disponible. En janvier, la signature de Diaz a été accélérée lorsqu'il est devenu évident que Tottenham voulait le Colombien, tandis que la capture de Nunez a été décidée et finalisée rapidement alors que les négociations se poursuivaient avec le Bayern Munich pour Mané.

Il semble que le sentiment actuel soit que le milieu de terrain "parfait" n'est tout simplement pas disponible, et personne ne devrait être surpris si Liverpool choisit de garder ses munitions pour plus tard.