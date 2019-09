Liverpool - Oxlade-Chamberlain : "Salah ne nous donne pas le ballon !"

Le milieu de terrain des Reds pense que son coéquipier doit être focalisé sur le but s'il veut maintenir ses standards des deux dernières saisons.

Alex Oxlade-Chamberlain est plutôt satisfait de voir Mohammed Salah se montrer parfois égoïste dans le jeu, tant qu'il continue de se montrer décisif pour son équipe. Une attitude qui avait valu à l'Egyptien des critiques de la part de Sadio Mané lors de la victoire 3-0 contre , le mois dernier.

L'ailier avait alors tenté sa chance en solitaire plutôt que de transmettre le ballon à son coéquipier mieux placé, mais les deux hommes se sont réconciliés depuis. Un épisode sur lequel est revenu Oxlade-Chamberlain dans l'émission "Finish the Sentence" (Finis la phrase, en VF), dans laquelle l'affirmation "Mohammed Salah n'est pas égoïste parce que..." lui a été soumise.

"N'est pas égoïste ? Vous me faites marcher ? s'est-il alors étonné pour la BBC Sport. Le gars ne nous fait pas la passe. Êtes-vous fâché ? Demandez à Sadio [Mané] !

"Non, Mo Salah n'est pas égoïste parce que c'est un buteur. Il doit faire ça. On ne peut pas attendre de lui qu'il nous donne le ballon tout le temps et marque beaucoup de buts. Sa façon de jouer nous fait gagner des matches, donc il doit faire ce qu'il a à faire. Je suis content. Mo, fais ce que tu veux !"

Salah s'apprête à retrouver son ancien club de ce dimanche après-midi (17h30), ainsi que son ancien coéquipier devenu entraîneur des Blues, Frank Lampard. L'Egyptien a en effet porté les couleurs du club de Londres entre 2014 et 2016, avant de rejoindre la Roma puis les Reds.