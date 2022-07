Liverpool - Oxlade-Chamberlain : "Ne faites pas la course avec Nunez !"

Signature majeure de l'été du côté de Liverpool, Darwin Nunez sera particulièrement attendu sur les bords de la Mersey.

Le rythme athlétique et l'habileté de Darwin Nunez seront un énorme atout pour Liverpool, selon Alex Oxlade-Chamberlain, qui a admis qu'il ne recommanderait pas de défier l'international uruguayen à la course.

"Ne fais pas la course avec Nunez si tu veux gagner !"

L'attaquant est arrivé en provenance de Benfica, et est la star de l'été de Jurgen Klopp à Anfield.

Déjà, Nunez est comparé à un autre ancien favori de Liverpool, Luis Suarez, et Oxlade-Chamberlain affirme qu'il sera crucial pour les perspectives des Reds cette année.

"Darwin, nous avons joué contre lui et l'avons vu de près et je pense que tout ce que nous avons vu dans ces matchs m'a un peu rappelé Luis [Diaz] lorsque nous avons joué contre lui quand il était à Porto", a déclaré Oxlade-Chamberlain au site officiel du club.

"C'est ce genre de joueur dont vous savez ce que vous allez obtenir - l'athlétisme, la vitesse, la force, la puissance - et c'était la même chose avec lui. Je me souviens avoir dû poursuivre Luis à Anfield à un moment donné et il m'a fait passer la cinquième vitesse et essayer de trouver la sixième pour le suivre !

"On se souvient de ces choses-là et quand il a franchi la porte, c'est la première chose dont je me suis souvenu : n'essaie pas de faire la course avec lui si je m'attends à gagner ! Je pense que Darwin serait pareil. Je pense que Virgil et Ibou ont dit de visu à quel point il était rapide et fort.

"Je pense qu'il avait cette confiance et cette attitude et je pense qu'en tant qu'attaquant, vous devez avoir cette confiance pour faire de bonnes choses et mener l'équipe là-haut."

L'article continue ci-dessous

Nunez conduira-t-il Liverpool à la gloire cette saison ?

L'arrivée de Nunez est l'opération phare de l'été à Liverpool, à moins que vous ne comptiez la confirmation que Mohamed Salah restera sur les bords de la Mersey après avoir signé une prolongation dans le sillage du transfert de Sadio Mané au Bayern Munich.

Mais il aura du mal à faire passer Liverpool devant son grand rival, Manchester City, après que ce dernier ait recruté l'attaquant Erling Haaland et le milieu de terrain Kalvin Phillips.

Mais les hommes de Klopp sont persuadés que leur nouvelle acquisition est à la hauteur de son prix. Après être passés tout près d'une deuxième Ligue des champions sous la houlette de l'Allemand la saison dernière, les Reds seront prêts à repartir de l'avant cette saison.