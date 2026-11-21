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Anfield s’apprête à vivre l’un de ses dimanches les plus imprévisibles de ces dernières années : Mauricio Pochettino dirigera Manchester United pour la première fois. Cette rencontre de Premier League aux enjeux élevés divise les observateurs, les anciennes gloires des deux clubs Gary Neville et Jamie Carragher ne s’accordant pas sur le résultat.

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Les débuts de Pochettino ajoutent une part d’incertitude

L’arrivée de Pochettino à Old Trafford ajoute une nouvelle dimension à la rivalité la plus chargée d’histoire du football anglais. Le technicien argentin s’est engagé pour deux ans et demi avec Manchester United, où il succède à Michael Carrick après une période de forte instabilité.

United occupe actuellement une précaire 18e place au classement de Premier League après dix journées. Ce déplacement dans le Merseyside s’annonce donc comme un baptême du feu redoutable pour l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham.

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a déjà exprimé ses inquiétudes face aux incertitudes tactiques liées à une nouvelle nomination. Avant le match, Iraola a reconnu que Manchester United disposait d’un net avantage tactique , son staff ne disposant d’aucun repère récent sur la manière dont Pochettino organisera son équipe. Bien que Liverpool soit quatrième du classement, son entraîneur se méfie d’un adversaire imprévisible, déterminé à mettre fin à une série de huit matches sans victoire en championnat.

Neville redoute les faiblesses défensives, mais prédit un nul

Neville reste sceptique quant à la qualité de l’effectif dont Pochettino a hérité, notamment en défense. L’ancien capitaine de United estime que, si un nouvel entraîneur peut donner un élan psychologique, les problèmes structurels de l’équipe demeurent. « Je ne pense tout simplement pas que la défense soit assez bonne. Elle encaissera des buts, quel que soit l’entraîneur », a expliqué Neville dans un récent épisode de l’Overlap. Il n’est toutefois pas allé jusqu’à prédire une défaite de son ancien club : « Mais je pense que ce sera un match nul. Probablement. »

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United peut tirer quelque réconfort de ses derniers déplacements à Anfield, où il n’a plus perdu depuis une lourde défaite en mars 2023. La saison dernière, une tête décisive de Harry Maguire en fin de match avait offert une victoire 2-1 aux visiteurs, preuve que la forme du moment compte souvent peu dans cette affiche. Pochettino devrait toutefois être privé de plusieurs joueurs importants pour ses débuts, dont Marcus Rashford, Manuel Ugarte et Benjamin Sesko.

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Carragher mise sur Liverpool pour profiter des difficultés de United

Carragher s’est montré bien moins diplomate au moment d’évaluer les chances de ses anciens rivaux. Le consultant a balayé en riant l’idée que United puisse repartir d’Anfield avec un point, soulignant l’écart de niveau entre les deux équipes depuis le début de la saison.

Interrogé sur la possibilité d’un match nul pour les visiteurs, Carragher a plaisanté : « Ils le peuvent, bien sûr qu’ils le peuvent. Ils ne le feront pas, mais bien sûr qu’ils le peuvent. » Il s’attend à un match ouvert, mais estime que les atouts offensifs dont dispose Iraola finiront par submerger la défense en difficulté de United.

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L’ancien défenseur de Liverpool s’attend à voir les deux équipes marquer, mais il croit à une victoire à domicile qui maintiendrait la pression sur les équipes engagées dans la course au titre. « Je pense que Liverpool encaissera aussi un but, mais je vais miser sur un 3-1 [pour Liverpool] », a ajouté Carragher.

Alors que United espère que le retour de Lisandro Martinez stabilisera sa défense, Liverpool a également reçu de bonnes nouvelles concernant l’état de forme de ses joueurs. Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch ont tous deux repris l’entraînement avec l’équipe première. Virgil van Dijk et Dominik Szoboszlai sont également disponibles après avoir surmonté de légères inquiétudes concernant leur état physique lors de la récente trêve internationale.