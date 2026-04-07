Liverpool ou Manchester City ?... Alonso se prépare à rejoindre la Premier League

L'Espagnol Xabi Alonso, ancien entraîneur du Real Madrid, s'apprête à faire son retour sur les bancs d'entraîneurs la saison prochaine, mais cette fois-ci en Premier League.

Alonso n'a passé qu'une demi-saison à la tête du Real Madrid, après avoir pris ses fonctions l'été dernier, avant d'être limogé après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone (3-2) en janvier.

De nombreux indices laissaient présager que Alonso resterait au Santiago Bernabéu plus longtemps, notamment après son brillant succès avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga, où il a mené l'équipe au titre de championne de la saison 2023-2024 sans aucune défaite, tout en remportant la Coupe d'Allemagne.

Aujourd'hui, Alonso représente une opportunité en or pour les clubs désireux de se lancer dans un nouveau projet, notamment Liverpool et Manchester City en Premier League, selon le journal anglais « The Sun ».

Le journal indique qu'Alonso est pressenti pour prendre les rênes de Liverpool ou de Manchester City dès l'été prochain.

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Alonso a joué un temps à Liverpool au cours de sa carrière, remportant la Ligue des champions 2005 avec les Reds, et il est considéré comme le choix idéal en cas de limogeage d'Arne Slot.

La pression s'est accrue sur l'entraîneur néerlandais de 47 ans après la lourde défaite de Liverpool face à Manchester City (4-0) en quarts de finale de la FA Cup samedi dernier, ainsi qu'en raison des mauvais résultats en Premier League.

Le journal précise que Liverpool risque de se retrouver en concurrence avec Manchester City, car Guardiola est également pressenti pour succéder à Pep Guardiola si celui-ci venait à partir à la fin de la saison.

Des doutes planent quant à la poursuite de Guardiola à Manchester City après la fin de la saison actuelle, de nombreux articles de presse ayant indiqué qu'il s'agissait de sa dernière saison au sein du club.