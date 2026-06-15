Emers Fai, le sélectionneur ivoirien, a réagi à l’intérêt des grands clubs européens pour Yann Diomandi, révélant la position du joueur, déjà sous les projecteurs avant même le début de la Coupe du monde 2026.

Diomandé, la star du club allemand de Leipzig, a déjà impressionné lors du match d’ouverture des Éléphants, se distinguant par ses dribbles lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur.

Après la rencontre, Fai a confié aux médias : « Pendant la préparation en France, les journalistes m’ont dit que Diomandi était sur le point de signer au Paris Saint-Germain. »

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Il a ajouté : « Ici, on me dit qu’il est sur le point de signer avec Liverpool ! Je ne sais pas, mais pour l’instant, il va se concentrer sur la Coupe du monde. »

Il a conclu : « Après cela, il pourra réfléchir à sa carrière », espérant que le joueur évitera toute distraction inutile liée au marché des transferts.

Il a ensuite salué l’attitude du jeune joueur : « Yann… Que dire ? Je ne trouve pas les mots. »

Le sélectionneur ivoirien a conclu : « Il est extrêmement doué et, outre son talent, il est jeune et a encore une marge de progression. C’est un plaisir de travailler avec un joueur comme Yann. »

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Diomandé, cible prioritaire de Liverpool après le départ de Mohamed Salah et également suivi par le Paris Saint-Germain, a déjà délivré cinq passes décisives, réussi quatre dribbles et remporté onze duels face à l’Équateur.

Dès les premières minutes, le technicien ivoirien a souvent pris le dessus sur Piero Hincapie, le défenseur d’Arsenal, un joueur solide habitué à contenir les virtuoses du ballon.