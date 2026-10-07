Raul Jimenez, coéquipier de Mora en sélection nationale, voit manifestement dans la Bundesliga et le BVB une bonne option pour le développement du joueur de seulement 17 ans, qui aurait déjà suscité l’intérêt de pratiquement tous les grands clubs d’Europe.

« Il a les qualités pour jouer partout, mais cela peut aussi être un processus progressif, étape par étape. Où est-ce que j’aimerais le voir ? Peut-être en Allemagne, au Borussia Dortmund. Ils ont leur propre style de jeu », a déclaré Jimenez dans un entretien accordé à Claro Sports.

Un transfert devrait toutefois représenter une affaire extrêmement coûteuse pour le BVB, d’autant que Dortmund a déjà bouclé récemment deux transferts onéreux aux postes de prédilection de Mora, avec Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas.

Les chances du BVB pour Mora ? Liverpool proposerait déjà 45 millions

De plus, Liverpool préparerait une offre record d’un montant de près de 45 millions d’euros. C’est ce que rapporte le très éminent journaliste sportif mexicain David Faitelson, qui s’appuie sur la célèbre agente de joueurs Rafaela Pimenta, laquelle représente, en plus de Mora, des superstars internationales comme Erling Haaland.

Pimenta avait déjà précisé auparavant que son joueur ne serait en aucun cas une bonne affaire si un club venait se présenter au Club Tijuana pour racheter de son contrat, qui court jusqu’en 2029, ce joyau offensif qualifié dans les médias mexicains de talent du siècle. « Pour 15 millions, on n’obtient même pas une jambe de Gilberto », avait plaisanté Pimenta en octobre de l’année dernière.

Le BVB est-il déjà en contact avec Gilberto Mora ?

Fin juillet, la chaîne de télévision TUDN avait rapporté que le BVB avait intensifié ses efforts pour recruter le plus jeune joueur du dernier Mondial et avait pris contact avec l’entourage de Mora. Sky avait également obtenu cette information par l’intermédiaire de son consultant Lothar Matthäus.

« Mora, le Mexicain de 17 ans, a disputé quatre matches lors de cette Coupe du monde. À 17 ans, cet immense talent mexicain figure déjà sur les tablettes de nombreux clubs européens. J’ai aussi entendu que le Borussia Dortmund avait quelque peu tendu ses antennes », a-t-il déclaré à Bild.

Outre les Reds et le BVB, le Real Madrid et le FC Barcelone courtiseraient eux aussi avec insistance les services du meneur de jeu au sens du but aiguisé. AS rapportait récemment que les deux rivaux jurés avaient peut-être un avantage sur la concurrence. Les deux clubs entretiendraient en effet d’excellents contacts avec Pimenta.

Toutefois, cela devrait aussi être le cas de Dortmund, puisque Haaland, lui aussi client de Pimenta, a également fait étape pendant deux ans et demi dans la Ruhr, avant de devenir définitivement à Manchester City l’un des meilleurs avant-centres du monde.

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Gilberto Mora veut-il seulement rejoindre le Real Madrid ?

Mora aurait entre-temps autrefois refusé un essai au Barça, et le contexte est piquant. « Il a un rêve, celui de jouer pour le Real Madrid. Mais il garde les pieds bien sur terre. Il adore regarder le Real Madrid, il se voit certainement y jouer lui-même. Je pense qu’il a une famille très focalisée, son père l’a très bien encadré, et nous espérons pouvoir le voir y réussir. Je pense qu’il a la qualité pour jouer dans ces championnats », a été cité Ignacio Ruvalcaba, responsable de l’académie des jeunes de Tijuana, par ESPN.

Un transfert au Real, ou peut-être finalement au BVB, devrait véritablement s’accélérer au plus tard cet été. Car Mora sera alors majeur. Il fêtera ses 18 ans le 14 octobre. Un transfert hivernal vers l’Europe serait donc tout à fait possible.

Son début de saison au Mexique a confirmé les ambitions de Mora et son statut d’immense talent. Lors des sept premiers matches de championnat, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Pendant la trêve internationale, il a inscrit son premier but avec la sélection mexicaine lors du match nul 1-1 contre la Colombie, dès sa 13e apparition.