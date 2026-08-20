Liverpool offre 60 millions pour un joueur qui évoluait encore à Feyenoord en 2024

Liverpool a formulé une offre de 60 millions d’euros pour Yankuba Minteh, rapporte The Athletic. Brighton & Hove Albion a rejeté la proposition sans hésiter.

Minteh doit encore observer au moins huit semaines de convalescence après une blessure contractée lors d’un match amical contre l’AS Roma, mais cela n’empêche pas Liverpool de passer à l’action.

Selon ce média très fiable, l’ancien joueur prêté à Feyenoord serait favorable à ce transfert, à condition que les clubs s’entendent sur une indemnité.

La saison dernière, Mohamed Salah occupait encore le poste d’ailier droit à Liverpool, mais il est parti libre à Trabzonspor. Les Reds ont déjà recruté Victor Muñoz, mais ils ne sont pas encore satisfaits.

Minteh évolue comme ailier droit à Brighton, mais il peut aussi jouer sur le côté gauche. Cela fait de lui un joueur intéressant pour Liverpool, qui manque également de profondeur à gauche.

En 2024, Brighton avait encore déboursé 35 millions d’euros à Newcastle United pour s’attacher ses services. L’attaquant gambien est sous contrat jusqu’à la mi-2029 dans la ville du sud de l’Angleterre, ce qui explique le refus de l’offre de Liverpool.

Lors de la saison 2023-2024, Minteh avait été prêté par Newcastle à Feyenoord. À Rotterdam, il a remporté la Coupe des Pays-Bas. Il a inscrit onze buts et délivré cinq passes décisives pour Feyenoord.