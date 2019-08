Liverpool-Norwich City : live streaming, chaîne TV, compositions et avant-match

Vice-champion d'Angleterre, Liverpool accueille Norwich ce vendredi (21h) pour lever de rideau de la PL. Retrouvez les infos essentielles du match.

Après une saison extraordinaire, les Reds de Jürgen Klopp reprennent du service. Champion d'Europe et vice-champion d' , sera encore un candidat très crédible au titre pour cette saison 2019-20. Le club de la Mersey lance sa saison avec la réception de Norwich. Goal vous propose un récapitulatif complet avant le coup d'envoi.

Match Liverpool-Norwich City Date Vendredi 9 août 2019 Coup d'envoi 21 heures

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

Liverpool-Norwich sera co-diffusé sur Canal + Sport et RMC Sport 1.

Chaîne TV Streaming Canal + Sport, RMC Sport UHD, RMC Sport 1 MyCanal

Compositions et infos d'équipes

Position Effectif Liverpool Gardiens Alisson, Adrian, Kelleher Défenseurs Van Dijk, Matip, Lovren, Alexander-Arnold, Robertson, Gomez, Hoever, Van den Berg, Phillips Milieux Henderson, Milner, Keita, Fabinho, Wijnaldum, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Wilson, Jones, Kent, Elliott, Chirivella, Ejaria Attaquants Salah, Firmino, Mane, Shaqiri, Origi, Brewster, Awoniyi

Compo officielle Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Salah, Firmino, Origi.

Position Effectif Norwich Gardiens Krul, Fahrmann, McGovern Défenseurs Aarons, Byram, Hanley, Zimmermann, Lewis, Klose, Heise Milieux Godfrey, Roberts, Vrancic, Leitner, Hernandez, Cantwell, Buendia, Stiepermann, Trybull, McLean, Amadou, Tettey, Thompson Attaquants Drmic, Pukki, Srbeny, Idah

Compo officielle Norwich : Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Cantwell, Buendia, Stiepermann, Trybull; Pukki, McLean.

Les citations importantes

Jürgen Klopp (manager de Liverpool) : "Ce qui est arrivé ces dernières années est énorme et nous pouvons le voir, en particulier en Europe. Nous nous sommes rapprochés du titre national mais, malheureusement, cela ne veut pas dire qu'on sera de retour l’année prochaine. Nous devons être à notre meilleur niveau, 365 jours par an (...) ll y avait déjà une cohérence à mon arrivée, mais c'est parce que la performance sur le terrain n’était pas bonne et la performance dans les tribunes n’était pas bonne non plus. Nous pouvons maintenant prendre du plaisir à nouveau. C'est vraiment très bien. J'aime l'image que nous montrons au monde extérieur en tant que club. Une unité sensationnelle avec un grand coeur qui bat de manière folle ! Tout le monde va dans la bonne direction, c’est incroyable et c'est la raison du succès que nous avons eu

Daniel Farke (entraîneur de l'Olympique Lyonnais) : ""Pour moi, en ce moment, ils (Liverpool) sont la meilleure équipe du monde. Les affronter est l’une des tâches les plus difficiles, mais pour être honnête, vous devez affronter chaque adversaire deux fois. Nous devons être compétitifs. Nous savons que nous sommes les outsiders, mais nous ne lèverons pas le drapeau blanc. Nous sommes impatients de jouer ce match. On veut faire une belle performance au niveau du contenu, et pourquoi pas au niveau du résultat".