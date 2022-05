Liverpool : "Ne pas faire une Wijnaldum", prévient Carragher à Mohamed Salah

Dans le football la réussite tient parfois à peu de choses. Un contexte, un championnat ou un club qui vous sied, un entraîneur qui vous fait confiance. Bref, un rien peut faire basculer la carrière d'un joueur du bon ou du mauvais côté. Et pour ceux qui ont signé à Liverpool depuis l'arrivée de Jürgen Klopp, leur carrière a souvent penché du bon côté.

Les jurisprudences Wijnaldum, Coutinho et Can

De nombreux joueurs se sont révélés, ont explosé ou ont confirmé avec les Reds. La liste est longue de Van Dijk à Mané en passant par Salah, Luis Diaz ou encore Diego Jota. Bien évidemment les exemples les plus criants sont les trois premiers cités tant ils ont porté Liverpool ces dernières saisons et ont été ô combien important pour les Reds lors des sacres en Ligue des champions et en Premier League.

Le problème, c'est que deux d'entre eux arrivent en fin de contrat en juin 2023 et pourraient être tentés de découvrir autre chose, de se lancer un dernier grand défi dans leur carrière. C'est le cas pour Mohamed Salah, qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec les Reds, et est un joueur qui ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Néanmoins, les dirigeants et les observateurs des Reds veulent le voir rester, à commencer par Jamie Carragher, ancien de la maison. L'ancien défenseur des Reds, consultant sur Sky Sports, a alerté l'Egyptien d'un départ qui peut se révéler moins bénéfique que prévu, prenant pour exemple Georginio Wijnaldum.

"La Premier League lui convient, Jürgen Klopp lui convient, ce club lui convient"

"Evidemment je veux désespérément que Mo Salah signe un nouveau contrat, et je pense qu'il devrait signer. Jürgen Klopp a transformé de bons joueurs en grands joueurs, et il est l'un d'entre eux. C'est devenu une superstar. Gini Wijnaldum était un très bon joueur. Philippe Coutinho était un très bon joueur, Emre Can aussi, peut-être pas tout à fait à ce niveau", a analysé l'ancien défenseur de Liverpool.

"Mais ce sont trois joueurs qui pensaient qu'ils méritaient davantage de Liverpool en termes de salaires. Ils ont un fait un pas en avant et celui-ci n'a pas été payant. Je pense que c'est une leçon pour Mo Salah à l'avenir. La Premier League lui convient, Jürgen Klopp lui convient, ce club lui convient (...) Il pourrait être une superstar ailleurs, mais je pense qu'il devrait se souvenir de ces deux ou trois joueurs qui ont quitté Liverpool en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs", a ajouté Jamie Carragher.

Pas sûr que Mohamed Salah prenne en compte l'avertissement de Jamie Carragher, mais l'ancien international anglais n'a pas totalement tord. Parfois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et plusieurs joueurs pourront vous le confirmez, que ce soit Georginio Wijnaldum, mais aussi des superstars comme Romelu Lukaku ou encore Eden Hazard. Nul doute que l'Egyptien ne voudra pas connaître un destin à l'image de l'ancien de Chelsea, légende chez les Blues et joueur lambda au Real Madrid.