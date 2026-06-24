Al-Hilal est sur le point de finaliser un accord avec l’Écossais Richard Hughes, actuel directeur sportif de Liverpool, pour qu’il occupe le même poste au sein du club saoudien la saison prochaine.

Les discussions se poursuivent depuis plusieurs semaines, mais aucun accord n’a été finalisé, le dirigeant souhaitant rester en poste à Liverpool jusqu’à la fin du mercato estival.

Selon le journaliste italien Sasha Tavoleri, un compromis a été trouvé : Hughes supervisera le mercato estival d’Al-Hilal tout en continuant d’assurer celui de Liverpool.

Selon le journaliste, Simon Charles Francis, considéré comme le bras droit d’Hughes, a déjà entamé son travail au sein du club saoudien en qualité de membre de l’équipe du directeur sportif.

Hughes supervisera donc le mercato estival du club saoudien par l’intermédiaire de Simon Charles, avant d’assumer officiellement ses fonctions à l’issue de la fenêtre des transferts.

Le nouveau propriétaire du club, le prince Al-Waleed ben Talal, veut bâtir une structure sportive complète après avoir acquis 70 % des parts en avril dernier.

Hughes devra notamment clarifier le cas de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, définir les joueurs partants et identifier les nouvelles recrues.