Liverpool n'a pas besoin d'un retour de Coutinho selon une ancienne gloire du club

Une arrivée de Coutinho remettrait en cause l'efficacité actuelle du trio d'attaque des Reds et donc l'équilibre global de l'équipe selon John Barnes.

Philippe Coutinho serait «très probablement brillant» à , dit John Barnes, mais la légende des Reds n'est pas convaincue qu'un milieu de terrain buteur soit nécessaire à Anfield. Liverpool rencontre plus de difficultés ces derniers temps, avec un seul but marqué lors de ses trois dernières sorties en .

Seuls deux points ont été récoltés à partir de ces rencontres et le Champion d' a été tellement dépendant de ses trois attaquants - Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah - pendant une période de domination nationale que toute baisse de régime de ceux-ci impacte considérablement les résultats de l'équipe.

Les buts marqués n'ont certainement pas été suffisamment répartis lors de la campagne 2020-2021, Takumi Minamino, Diogo Jota et Curtis Jones étant les seuls autres à avoir marqué plus d'une fois ce trimestre. On pourrait faire valoir qu'une menace supplémentaire venant des profondeurs, telle que celle fournie par l'international brésilien Coutinho, aiderait les efforts dans le Merseyside, mais Barnes n'est pas convaincu par un retour de l'actuel joueur du Barça, comme il l'a confié à BonusCodeBets.

L'article continue ci-dessous

"Liverpool et City sont toujours les deux favoris"

"Même si un joueur de type Coutinho peut participer avec des buts, ce qui créerait un style de jeu complètement différent, les trois premiers marqueraient donc moins. Personnellement, je ne pense pas que cela fonctionne avec un milieu de terrain qui marque des buts lorsque les trois premiers veulent continuer à marquer le même niveau de buts qu’ils sont habitués, car cela déracinera l’équilibre. Si Coutinho revenait, il serait très probablement brillant, mais je ne pense pas que les trois premiers marqueraient autant de buts, ni n'auraient le même impact, dont une équipe comme Liverpool a besoin", a ainsi analysé John Barnes, qui tient à préserver l'équilibre.

"En fin de compte, l'équilibre est la chose la plus importante pour une équipe. Et pour le moment, l'équilibre est parfait", a-t-il ajouté. Liverpool est revenu au sommet du classement de la Premier League sans avoir de meneur de jeu dans ses rangs, mais le combat pour le titre s'annonce passionnant Outre-Manche.

"Bien que cette saison soit beaucoup plus imprévisible que la précédente, Man City est sans aucun doute la plus grande menace de Liverpool. Pour le moment, Man Utd peut nous dépasser s'ils obtiennent un point, mais je pense qu'au cours de la saison, et bien sûr nous ne sommes même pas encore à mi-chemin, beaucoup de choses peuvent arriver et je pense que cela finira étant Liverpool et Man City en train de se battre (...) Et si vous allez chez les bookmakers, ils ne vous diront pas que Man Utd est le favori. Ils vont dire que Liverpool et City sont toujours les deux favoris et, à mon avis, ils le sont vraiment", a enfin assuré l'ancienne gloire des Reds, optimiste.