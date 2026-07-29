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Liverpool n’est pas effrayé par le prix demandé de 170 millions d’euros et prépare une offre officielle

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Liverpool a l’intention d’offrir un énorme boost de qualité à son secteur offensif cet été. Les Reds préparent actuellement une offre officielle pour Bradley Barcola, selon Fabrizio Romano. 

Récemment, on a déjà appris que Barcola ne souhaitait pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, ce qui a poussé Liverpool à ouvrir des discussions avec son entourage. Ces négociations se déroulent bien, même si le PSG ne semble pas vouloir vendre son attaquant vedette pour une bouchée de pain. 

« Un accord personnel sera bientôt trouvé, car les conditions ne posent absolument aucun problème », a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube. « Barcola veut rejoindre Liverpool. À l’heure actuelle, Liverpool prépare une offre officielle. » 

« Les relations entre Liverpool et le PSG sont excellentes, mais l’aspect financier reste un élément important », poursuit le journaliste italien spécialiste des transferts. « Il faudra encore quelques jours avant que l’offre ne soit soumise. » 

Romano peut confirmer que les Français veulent voir un montant énorme pour Barcola. « Plusieurs médias évoquent un prix demandé de 170 millions d’euros. Ce ne sera vraiment pas, au final, le montant du transfert, mais il est clair qu’il s’agit de beaucoup d’argent. » 

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Bien que les médias britanniques indiquent que Liverpool dispose encore d’un budget transfert suffisant cet été, la première offre sera de toute façon bien inférieure aux 170 millions demandés. Reste à savoir dans quelle mesure le PSG sera prêt à suivre. Barcola, international français, est encore lié à Paris jusqu’à la mi-2028. 

L’éventuelle arrivée de Barcola est une mauvaise nouvelle pour Cody Gakpo. L’ailier n’était pas dans une grande forme la saison dernière et il reste encore à voir quel sera son rôle sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola. Gakpo susciterait en outre l’intérêt de Tottenham Hotspur et du Bayern Munich, entre autres.

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