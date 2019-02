Liverpool, Mohamed Salah obsédé par le titre en Premier League : "Nous avons juste besoin de gagner, gagner, gagner"

L'attaquant de Liverpool rêve du titre de champion d'Angleterre et veut casser sa mauvaise spirale face à Manchester United.

Liverpool a l'occasion de reprendre seul la tête de la Premier League. Mais cela ne s'annonce pas aisé puisque les Reds devront pour cela battre Manchester United. Un choc attendu par le royaume tout entier. Mais du côté de Liverpool, la pression est bel et bien présente puisque le titre échappe depuis bien trop longtemps aux Reds. Dans une interview accordée à Sky Sports, Mohamed Salah n'a pas caché son ambition de remporter le titre, un objectif qui vire à l'obsession.

"C'est une très grosse semaine pour nous. Et si nous gagnons trois matches et sommes en tête du classement, c'est énorme pour nous. Lorsque vous avez trois matches dans une semaine ou dix jours, il vous suffit de gagner, gagner, gagner, puis vous avez le temps de réfléchir. Même lorsque nous ne sommes pas en tête du classement, je sais à quel point Manchester United veut gagner contre Liverpool et Everton. Pour moi, ce n'est pas grave. Nous devons juste faire ce que nous faisons depuis deux mois", a expliqué Mohamed Salah.

Salah fait passer l'équipe avant ses statistiques

"Pour moi, ce n'est pas grave si je gagne un match maintenant ou il y a trois semaines. Je veux gagner chaque match, mais pour moi, j'ai dit que nous jouons pour la Premier League, alors il y a de la pression. De plus, il y a une pression pour Man City. J'ai dit en novembre qu'il y avait de la pression et que cela durera jusqu'à la fin de la saison, car lorsque vous jouez pour le titre, vous devez accepter le fait qu'il y a de la pression. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez l'emporter avec vous, mais cela vous aidera à travailler plus dur et à vous concentrer sur votre jeu. En fin de journée, vous avez un objectif en tête, vous avez un rêve, vous voulez gagner la Premier League. J'ai même dit qu'il y a deux ans, quand je suis arrivé, remporter la Premier League est un rêve", a ajouté l'attaquant des Reds.

Mohamed Salah n'a jamais été décisif contre Manchester United et aimerait enrayer cette malédiction mais privilégie les intérêts de son équipe : "Comme je l’ai déjà dit, pour moi, le bilan n’est pas si important. Être le meilleur buteur est important, mais cela ne compte jamais comme la priorité, la Premier League est la priorité. Si nous gagnons 1-0, 2-0 ou 3-0 et que d’autres marquent des points, cela ne me dérange pas, je serais très, très heureux. Pour moi, l'équipe est la chose la plus importante. J'espère que je pourrai marquer 50, 51, 52…, mais le plus important est de gagner notre match. Nous devons rester les premiers au classement et c’est quelque chose de très important pour nous".

"Ils sont invaincus lors de leurs neuf derniers matches de championnat, alors ils sont dans le bon chemin et ils veulent gagner contre nous. Tout le monde connaît Liverpool et Manchester United. Ils ont de bons joueurs - même avant de remporter leurs derniers matchs, ils avaient de très bons joueurs depuis le début de la saison. Ils ont une bonne équipe et maintenant, ils gagnent, ils gagnent, ils ont donc confiance en eux, mais à la fin de la journée, nous voulons gagner le match. Peu importe contre qui on joue, nous voulons gagner le match", a conclu l'Egyptien.