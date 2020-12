Liverpool - Mohamed Salah malheureux ? Un membre du club dément

Gary O’Neil, entraîneur adjoint des moins de 23 ans à Liverpool, estime que la situation de Salah est loin d'être celle dépeinte dans les médias.

Ces derniers jours, des craintes ont été soulevées à Anfield concernant l'avenir de Mohamed Salah. Après avoir ouvert la porte à un transfert en , l'attaquant de a été jugé malheureux chez les Reds par l'un de ses anciens coéquipiers. Suffisant pour alimenter la chronique Outre-Manche.

Néanmoins, Jürgen Klopp serait bien entendu réticent à l'idée de se séparer d'un élément clé de son effectif, mais sa main pourrait être forcée si Mohamed Salah, qui a récemment affirmé que le club avait "les choses au main", décide que le moment est venu pour lui de relever un nouveau défi loin de la Mersey.

"Il travaille dur et ne dégage certainement pas l’idée qu’il est malheureux"

Toutefois, Gary O’Neil, qui est l’entraîneur adjoint des moins de 23 ans à Liverpool, estime que la situation est loin d'être celle dépeinte dans les médias. Selon lui, l'homme qui a marqué 110 buts en 173 apparitions pour Liverpool ne montre aucun signe de détresse, et est concentré sur sa saison chez les Reds.

"Je tiens à en juger sur les performances et le gars qui a joué pendant une demi-heure contre ne me semble pas malheureux", a déclaré O’Neil à talkSPORT. "Les joueurs donneront des interviews et, parfois, surtout quand elles sont faites dans d'autres pays et d'autres langues, il y aura des choses qui reviendront. Ce que j’entends sur la façon dont il s’entraîne et à quel point il travaille dur et ne dégage certainement pas l’idée qu’il est malheureux".

Alors que Mohamed Salah est l'un des principaux artisans du bon début de saison des Reds, leaders de , reste à savoir qui, en cas d'envie de départ du principal intéressé, disposerait de la surface financière nécessaire pour le recruter. Une chose est sûre, les prétendants ne manqueront pas...