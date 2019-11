Liverpool - Mohamed Salah : "Il est trop tôt pour parler de titre"

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'attaquant des Reds a prévenu : il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives après le choc face à City.

L'une est championne d' , l'autre est championne d'Europe. L'une est deuxième de , tandis que l'autre imprime un rythme difficile à suivre en tête du classement. Les deux vont se retrouver pour un choc au sommet dimanche. En effet, reçoit pour le compte de la 12ème journée du championnat d'Angleterre et aura l'occasion d'accroître son avance de six points. Et le match a déjà été lancé par médias interposés.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, se sont en effet échangés quelques déclarations au sujet de Sadio Mané, que le premier des deux cités accusait de plonger pour tromper les arbitres. Rien de bien méchant, et nul doute que ce match entre les deux meilleures équipes d'Angleterre devrait être beaucoup plus disputé, ce samedi. Toutefois, selon Mohamed Salah, l'attaquant des Reds, il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives.

"Même si nous gagnons le chemin est encore long​"

"La saison dernière les gens ont parlé de course au titre en décembre quand nous avions six ou sept points d’avance, et ils disaient que c’était déjà fini. Mais ce n’est pas fini. Si vous avez une mauvaise période vous pouvez être à nouveau dans le doute", a prévenu l'Egyptien, dans un entretien accordé à Sky Sports.

"Même si nous gagnons le chemin est encore long, nous sommes seulement en novembre et il est trop tôt pour parler de titre", a ensuite ajouté l'un des hommes forts de Liverpool, qui aura à coeur de faire trembler les filets de Manchester devant un Anfield Road plein à craquer. S'il est vrai que rien ne sera joué, force est de constater qu'en cas de succès, les Reds et leurs potentiels 9 points d'avance prendraient un sérieux avantage sur leurs rivaux.