Liverpool - Minamino va passer sa visite médicale

La star du RB Salzburg est prête à rejoindre Anfield et pourrait même faire ses débuts pour le club lors de la rencontre de la FA Cup contre Everton.

Takumi Minamino va passer une visite médicale ce mercredi avant d'être transféré contre 7,25 millions de livres à . À moins d'un problème lors de cet examen médical, le milieu de terrain du Red Bull rejoindra les Reds lorsque le mercato rouvrira ses portes le 1er janvier et pourrait faire ses débuts pour le club de la Mersey lors du match du troisième tour de la à domicile contre , lors du derby de la Mersey, quatre jours plus tard.

Liverpool pense avoir réussi un coup majeur en s'attachant les services de l'international japonais de 24 ans, après avoir profité de sa clause libératoire dans son contrat avec Salzbourg. Minamino était suivi par une multitude de clubs à travers l'Europe, faisant partie de cette liste, mais la forte relation des Reds avec Salzbourg, alliée à la découverte de cette clause, les a placés en pole position.

Goal a révélé la semaine dernière comment Liverpool avait suivi le développement du joueur depuis son passage à Cerezo Osaka au Japon, et des sources proches du club s'attendent à ce que Minamino joue un rôle important dans la seconde moitié de la saison alors que l'équipe de Jürgen Klopp pousse pour remporter la et conserver son titre en , réalisant un incroyable doublé.

Des jeunes bientôt prêtés ?

Liverpool est prêt à laisser Curtis Jones et Rhian Brewster partir en prêt en janvier alors qu'ils cherchent à obtenir des minutes de première équipe pour leur duo de jeune. Swansea et Leeds sont parmi les clubs qui se sont renseignés, les Reds devant rencontrer au moins trois équipes intéressées au cours du week-end. Herbie Kane est un autre joueur qui pourrait partir, le milieu de terrain ayant fait joué son premier match en tant que titulaire pour le club dans une équipe fortement remaniée lors de la défaite en Carabao Cup mardi à .

Kane a passé la saison dernière avec Doncaster, où il a été nommé dans l'équipe de League One de l'année, et a un certain nombre de prétendants en Championship, dont Hull et Charlton. Les Reds envisageraient un transfert permanent pour le joueur de 22 ans, bien qu'un prêt semble le plus probable à ce stade de la saison. Après avoir joué à Villa, Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg et Caoimhin Kelleher se sont tous envolés pour le pour rejoindre l'équipe première de Klopp avant leur demi-finale de Coupe du Monde des clubs face à Monterrey.

Brewster manque le voyage en raison d'une blessure à la cheville, tandis que Harvey Elliott, 16 ans, si impressionnant mardi soir, est resté à Merseyside avec l'équipe des moins de 23 ans, Liverpool sentant qu'il a une grande importance en attaque. Les Reds affronteront mercredi le club mexicain de Monterrey en demi-finale à Doha. Le vainqueur affrontera le champion sud-américain Flamengo en finale de samedi.