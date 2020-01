Liverpool, Minamino : "Je veux contribuer le plus possible"

La dernière recrue des Reds a décrypté son jeu et affiché ses ambitions pour sa nouvelle aventure à Liverpool.

écrase la cette saison. Les Reds ont un effectif dense et espèrent réaliser une saison historique. Qui plus est, ils peuvent désormais compter sur le renfort de Takumi Minamino, offrant une solution supplémentaire à Jürgen Klopp au milieu de terrain. Dans une interview accordée à Football, Takumi Minamino a justifié son choix de rejoindre Liverpool et espère aider le club anglais à continuer de progresser pour être la meilleure équipe possible.

"J'ai reçu une offre du meilleur club actuellement sur la planète, ce qui signifie beaucoup pour moi. J'ai senti que c'était une grande chance, une belle opportunité que je voulais vraiment saisir. Tout a commencé avec mon entourage, j'ai su que Liverpool s'intéressait à moi. J'étais surpris, mais après les avoir affrontés deux fois en et avoir eu l'occasion de parler à Jürgen Klopp, je suis devenu de plus en plus impatient de relever le défi. Le fait d'avoir marqué un but à Anfield m'a donné une certaine confiance. Je me suis dit qu'il fallait venir savourer cette atmosphère sur la durée !", a indiqué la recrue des Reds.

"Continuer à être actif entre les lignes"

"Je ne sais pas encore si je peux aider Liverpool à s'améliorer encore davantage, mais ce qui caractérise mon style de jeu c'est le pouvoir d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Avec mes objectifs, je veux contribuer le plus possible. D'abord, obtenir le plus de temps de jeu, montrer mon style et essayer d'aider le club du mieux que je le peux. Et quoi qu'il en soit, je veux consacrer chaque jour au football et et en faire des moments productifs et utiles", a ajouté l'ancien milieu de terrain de .

Takumi Minamino a évoqué son style de jeu et ses débuts avec Liverpool : "Quelques jours seulement se sont écoulés depuis mon arrivée, mais j'ai déjà l'impression de jouer ici depuis plusieurs mois. C'est tout l'amour que j'ai reçu du manager, du personnel et de mes coéquipiers... Liverpool vous offre un environnement phénoménal pour vous concentrer sur le football. Je me souviens que Jurgen Klopp est venu me voir après la première séance d'entraînement et m'a dit: "Ne t'inquiète pas par rapport à ce qui t'entoure, joue de la même manière que tu l'as fait à Salzbourg, joue de la manière Minamino. Et amuse-toi !".

"L'activité entre les lignes, je pense que c'est une de mes forces et un élément important du football moderne. Donc je veux continuer à le faire, être actif entre les lignes. Quand je reçois le ballon, je pense d'abord à la façon d'aborder le but adverse. Si je dois attaquer individuellement ou si je dois plutôt interagir avec mes coéquipiers. Quoi qu'il en soit, dans la mesure du possible, je garde un œil direct sur le but", a conclu le milieu des Reds.