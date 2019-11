Liverpool : Mignolet amer par rapport à la concurrence avec Alisson

Remplaçant d'Alisson à Liverpool, Simon Mignolet, aujourd'hui à Bruges, garde une certaine amertume de son passage en Angleterre.

Condamné à un rôle de doublure après l'arrivée du Brésilien Alisson Becker, Simon Mignolet a quitté pour Bruges afin de retrouver un temps de jeu à la hauteur de ses ambitions personnelles.

Lorsqu'il se retourne sur son passage au sein du club de la Mersey, le portier belge garde une certaine amertume, estimant que la mise en concurrence avec Alisson n'était pas réelle.

"Si je pouvais réellement me battre pour ma place, je serais peut-être resté", a-t-il déclaré dans des propos accordés à Het Belang van Limburg.

"Mais en cas de blessure d'Alisson, je pouvais toujours faire 10 arrêts, il aurait immédiatement récupéré sa place. Et même s'il marquait contre son camp, il garderait sa place. Quel sens cela avait-il pour moi ?"

"Des regrets ? Non, je savais que ça pouvait arriver", a continué Mignolet. "Je ne me suis pas dit : 'Mince, Liverpool est en course pour le titre et je suis parti.' Bien sûr, j'aurais pu rester à Liverpool, toucher mon argent, prétendre à un titre en championnat et en Ligue des Champions. Mais quand vous n'êtes pas titulaire, un trophée n'a pas la même saveur. Donc je préfère être titulaire à Bruges plutôt que gagner le titre en tant que remplaçant à Liverpool".