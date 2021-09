Liverpool : McManaman avertit Salah sur ses exigences financières

Les parties concernées ont négocié une prolongation de contrat, mais jusqu'à présent, rien n'a été convenu.

L'ancien attaquant de Liverpool Steve McManaman affirme que l'équipe devra laisser partir sa star Mohamed Salah s'il demande trop d'argent.

Le capitaine égyptien a été un joueur clé pour les Merseysiders depuis son arrivée de l'AS Roma, et tandis que les négociations sur un nouveau contrat avec les Reds sont censées être en cours, le Real Madrid et le PSG suivraient la situation de près.

L'ancien ailier, qui a quitté les Reds pour le Real Madrid en 1999, est optimiste et pense que Salah et le club vont se mettre d'accord sur un nouveau contrat.

"S'il veut trop d'argent et que Liverpool ne peut pas se le permettre, ils devront le laisser partir", a déclaré McManaman, cité par The Independent.

"S'il veut un demi-million par semaine, cela n'arrivera pas à Liverpool, mais vous espérez qu'il veut quelque chose que le club peut se permettre et si c'est le cas, alors je m'attendrais à ce qu'il reste.

"Vous ne pouvez pas vous mettre à payer des salaires exorbitants pour essayer de rivaliser avec le PSG ou Man City, car ils sont dans un monde différent sur le plan financier.

"Quelqu'un d'autre sera le prochain [pour les négociations de contrat] et nous avons vu des situations où un joueur obtient une énorme augmentation de salaire, puis le joueur vedette suivant est contrarié et veut la même chose. Cela provoque le chaos dans l'équipe.

"Vous devez essayer de garder le contrôle quelque part. Nous venons juste de sortir d'une pandémie et tous les grands clubs ont perdu plus de 100 millions de livres sterling et vous ne pouvez pas devenir fou comme ça.

"Oui, payez-le ce qu'il vaut, je n'ai aucun problème avec ça. C'est un joueur brillant, payez-le ce qu'il vaut. Mais s'il veut doubler son salaire, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut être raisonnable, surtout en ces temps de difficultés financières."

L'ancien attaquant des Reds, John Aldridge, pense que le club devrait essayer de régler l'avenir de Salah dans les prochaines semaines et si cela ne se produit pas, alors une grande décision doit être prise.

"Vous ne pouvez pas le laisser partir à un an [restant] sur son contrat, ce qu'ils ont fait avec Gini Wijnaldum et il l'a vu jusqu'à la fin", a déclaré Aldridge au même portail.

"Du point de vue du football et des fans, Liverpool doit faire quelque chose. C'est un jeu de cartes et les joueurs ont tous les as. Si vous les laissez se mettre en position avec un an à faire, vous allez seulement être battu au jeu de cartes.

"Liverpool doit garder tous ses meilleurs joueurs et il en fait partie. Il a un gros salaire, probablement le joueur le mieux payé. Peu importe ce qu'il veut, ils doivent s'arranger entre eux.

"Je me demande combien d'argent les footballeurs veulent à la fin de leur carrière. Je me demande combien d'argent les gens ont besoin pour être heureux et cela frise parfois l'avidité, mais certains joueurs sont très, très avides.

"Liverpool doit régler l'avenir de Salah dans les prochaines semaines, et s'il ne va pas signer un nouveau contrat, alors une grande décision doit être prise sur ce qui se passe ensuite."