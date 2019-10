Liverpool : Matip rempile jusqu'en 2024

Le défenseur international camerounais a prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2024.

Le défenseur de Joel Matip a signé un nouveau contrat longue durée le club de la Mersey. Il est désormais lié aux Reds jusqu'en 2024. L'international camerounais, âgé de 28 ans, voyait son bail actuel expirer à la fin de la saison. Jurgen Klopp a maintenant pris ce dossier en main pour assurer l'avenir d'un joueur discret, mais qui n'a cessé de progresser depuis un an.

"Chacun d'entre nous à encore faim"

Recruté en provenance de gratuitement à l'été 2016, Matip a joué un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Ligue des Champions la saison dernière aux côté de l'immense Virgil van Dijk, plus en vue que lui. "C'est un sentiment génial de faire partie du club plus longtemps", a-t-il déclaré sur le site internet de Liverpool. "C'est vraiment un sentiment génial".



"De l'extérieur, on peut sentir que Liverpool est un si grand club. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous avez vraiment une idée de la taille du club. Dans tous les pays, les supporters sont partout. C’est un club énorme et grand pour lequel chaque joueur voudrait jouer".

Matip est en concurrence avec des éléments comme Joe Gomez et Dejan Lovren, mais il a débuté six des huit matchs de Liverpool en championnat cette saison et a marqué lors de la victoire 3-1 contre en août. "Nous avons une équipe jeune et talentueuse et je pense que chacun d'entre nous a faim", a-t-il ajouté. "Nous avons maintenant vu ce que c'est de gagner et nous voulons avoir à nouveau ce sentiment'.



"Il y a encore beaucoup de choses à faire. On ne sait jamais comment ça va se terminer, il faut juste travailler dur et de faire de votre mieux. Ensuite on verra. C'est un honneur de faire partie du club. Cela me rend heureux que les gens pensent que j'ai fait du bon travail et qu'on veuille me garder".