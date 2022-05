Liverpool : Mané bat un record de Drogba en Ligue des champions

Sadio Mané a dépassé le record de Didier Drogba pour devenir le meilleur buteur africain dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions.

L'international sénégalais a été l'un des buteurs de Liverpool, qui a comblé un déficit de deux buts pour battre Villarreal 3-2 en demi-finale retour, mardi au stade de la Ceramica.

Ce faisant, il a établi un nouveau record pour les attaquants africains dans la compétition européenne de clubs.

Un troisième but pour éteindre les espoirs de Villarreal

Alors que les Espagnols avaient besoin d'effacer leur défaite 2-0 à l'aller contre les Reds, le Sous-marin jaune a pris l'avantage grâce à Boulaye Dia.

Le but de l'international sénégalais est intervenu après deux minutes et 51 secondes, soit le plus tôt que le club de Premier League ait encaissé dans la compétition depuis avril 2018 (après une minute et 57 secondes contre Manchester City).

Les hommes d'Unai Emery ont doublé leur avantage quatre minutes avant la mi-temps, Francis Coquelin reprenant de la tête un centre d'Étienne Capoue pour tromper le gardien Alisson.

L'équipe de Jurgen Klopp a lancé un retour en force en deuxième mi-temps. D'abord, Fabinho a réduit le score pour les visiteurs deux minutes après l'heure de jeu grâce à une passe de Mohamed Salah.

Cinq minutes plus tard, Trent Alexander-Arnold a lancé Luis Diaz pour l'égalisation avant que Mane ne complète le triomphe de la remontée à la 74e minute.

La star sénégalaise dépasse l'icône ivoirienne

Grâce à ce but, le Joueur africain de l'année en titre a désormais inscrit 15 buts dans les phases à élimination directe du tournoi et a éclipsé la légende de Chelsea en tant que joueur africain ayant marqué le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des champions.

L'international égyptien Salah est troisième avec 11 buts, tandis que la légende du FC Barcelone Samuel Eto'o occupe la quatrième place avec 10 buts.

Depuis sa première apparition dans la compétition (lors de la saison 2017-18), seul l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (16) compte plus de buts en phase éliminatoire que l'ancien joueur de Southampton.

Liverpool affrontera Manchester City ou le Real Madrid lors de la finale prévue le 28 mai au Stade de France.