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Revivez cet après-midi extraordinaire de mars 2023 où Liverpool a écrasé Manchester United 7-0 lors d'une victoire record. De la précision de Cody Gakpo devant le but au doublé historique de Mohamed Salah, Liverpool a livré une démonstration tactique qui a fait chavirer Anfield.

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Le 5 mars 2023, la pelouse d'Anfield a été le théâtre d'un événement défiant toute logique tactique et tout précédent historique. Dans ce nouveau chapitre de la rivalité la plus chargée d'histoire du football anglais, Liverpool a livré une prestation d'une efficacité si impitoyable qu'elle dépassait le cadre d'une simple victoire. Ce succès 7-0 représentait à la fois la plus lourde défaite de l'histoire de Manchester United, à égalité avec d'autres, et la plus large victoire de Liverpool en compétition face à son rival de l'autre bout de la M62. Pour en saisir l'ampleur, il faut regarder au-delà du score final et examiner la précision chirurgicale avec laquelle Liverpool a exploité l'effondrement de United en seconde période.

La percée tactique avant la pause

La première période laissait présager un match qui se jouerait sur des détails. Manchester United, porté par son récent triomphe en Coupe de la Ligue, semblait compact et discipliné. Mais la rencontre a basculé à la 43e minute, sur une action mêlant exploit individuel et faille dans l'organisation défensive. Repiquant depuis le côté gauche, Gakpo a récupéré une passe en profondeur bien sentie. D'un contrôle élégant, il a effacé son défenseur avant de conclure avec précision dans le petit filet opposé pour ouvrir le score. Liverpool a regagné les vestiaires avec un avantage de 1-0, mais le véritable carnage était réservé aux quarante-cinq minutes suivantes.

Une seconde période d'une efficacité dévastatrice

Après la reprise, Manchester United a connu un effondrement psychologique et tactique rarement observé à ce niveau. En moins de deux minutes, Darwin Nunez a doublé la mise d'une tête à bout portant. À la 50e minute, Gakpo a inscrit le troisième but d'un ballon piqué, au terme d'une contre-attaque fulgurante menée par Salah. Le milieu des visiteurs, habituellement si solide, était débordé sans difficulté tandis que le football à haute intensité de Jurgen Klopp atteignait son paroxysme. Chaque transition semblait déboucher sur une occasion et chaque occasion, sur un but, sous les rugissements incrédules du public d'Anfield.

Salah confirme son statut de légende

Cet après-midi était celui de Salah, un joueur qui a pris l'habitude de faire souffrir Manchester United. À la 66e minute, il a expédié une frappe puissante sous la barre pour porter le score à 4-0. Dix minutes plus tard, Nunez a inscrit le cinquième but. Mais c'est à la 83e minute que Salah est entré dans l'histoire en surgissant pour marquer son deuxième but et le sixième de Liverpool. Ce but avait une portée statistique : avec 129 réalisations en Premier League sous le maillot de Liverpool, Salah dépassait Robbie Fowler et devenait le meilleur buteur de l'histoire du club dans cette compétition.

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Le dernier éclat d'un héros sur le départ

Alors que le coup de sifflet final approchait, il restait encore de la place pour une conclusion pleine de poésie. Roberto Firmino, qui avait récemment annoncé son départ du club à la fin de la saison, est entré en jeu pour parachever le succès. À la 88e minute, il a contrôlé une passe dans la surface, s'est retourné et a inscrit le septième but. Cette réalisation a déclenché des scènes de joie sans retenue, offrant un hommage approprié à un joueur qui incarnait l'abnégation de l'ère Klopp, tout en scellant un résultat dont on parlera pendant des décennies.

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Au bout du compte, ce 7-0 était un résultat hors du commun, né de la rencontre entre une efficacité parfaite devant le but et une capitulation défensive totale. Arrivé à Anfield avec l'espoir de montrer son retour parmi l'élite, Manchester United en est reparti après avoir subi sa plus lourde défaite en Premier League. Pour Liverpool, ce fut un jour où tout lui réussissait : une démonstration tactique qui a réécrit les livres de records et rappelé au monde du football la puissance étouffante et singulière d'un Anfield galvanisé un après-midi de derby.