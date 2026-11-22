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Liverpool a livré une démonstration tactique à Anfield, profitant d’une expulsion précoce pour s’imposer 4-0 face à Manchester United. Pour ses débuts, Mauricio Pochettino a vécu un cauchemar : son équipe n’a pas réussi à contenir les déplacements incessants de Florian Wirtz et Rio Ngumoha.

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Le Liverpool d’Andoni Iraola a abordé ce derby du Nord-Ouest avec une intention claire : submerger Manchester United par un jeu vertical intense et des supériorités numériques dans les demi-espaces. Sur le plan tactique, Iraola cherchait à exploiter le manque de cohésion défensive de United en confiant à Wirtz un rôle de meneur de jeu libre de ses mouvements. Chargé de se déplacer entre les lignes, celui-ci devait attirer les défenseurs centraux adverses hors de leur position. La stratégie consistait à faire reculer les visiteurs dès le début du match, en utilisant la largeur apportée par Bradley Barcola et Ngumoha pour étirer le jeu et ouvrir des lignes de passe dans l’axe à Dominik Szoboszlai.

À l’inverse, pour ses débuts, Pochettino voulait miser sur la stabilité défensive et des transitions rapides. Il a opté pour un 4-2-3-1 destiné à densifier l’axe, avec Kobbie Mainoo et Youri Tielemans en double pivot devant la défense à quatre. Mais l’expulsion de Leny Yoro, après huit minutes, a rendu ce plan caduc. L’objectif tactique est aussitôt passé d’une progression équilibrée à une défense en bloc bas visant à limiter les dégâts. United n’a pas réussi à s’adapter à ce changement, les permutations fluides de Liverpool s’avérant trop complexes à gérer pour une défense réduite à dix.

Le dispositif tactique de Liverpool

Liverpool s’est présenté dans un 4-2-3-1 très souple, qui se transformait fréquemment en 3-2-5 lors de la construction du jeu. Jeremy Jacquet et Virgil van Dijk maintenaient une ligne défensive haute, tandis que les latéraux étaient encouragés à monter, permettant à Barcola et Ngumoha de repiquer dans l’axe pour y créer le danger. Le principal signal pour déclencher le pressing était une passe en retrait vers le gardien de United, Senne Lammens, ou un contrôle approximatif de Lisandro Martínez. Liverpool exerçait alors immédiatement un pressing individuel pour provoquer de longs dégagements imprécis.

La grande force de l’équipe d’Iraola résidait dans la capacité de ses quatre joueurs offensifs à permuter. En acceptant de décrocher, Alexander Isak attirait les défenseurs et libérait des espaces pour les arrivées tardives de Szoboszlai dans la surface. Wirtz était au cœur du dispositif tactique, trouvant constamment des espaces dans le demi-espace droit. Sans le ballon, Liverpool conservait un bloc compact en 4-4-2. Mais avec 64 % de possession, son principal travail défensif consistait à presser dès la perte du ballon. En le récupérant rapidement dans le dernier tiers, Liverpool empêchait United de trouver Bruno Fernandes en transition. Le quatrième but, inscrit par le remplaçant Víctor Muñoz, en est l’illustration : la profondeur de l’effectif a permis à Liverpool de maintenir un haut niveau technique, avec 509 passes réussies et un taux de réussite de 88 %.

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Le dispositif tactique de Manchester United

Le Manchester United de Pochettino a débuté en 4-2-3-1, avec l’ambition de rester compact et solide. Le plan consistait à s’appuyer sur la puissance physique de Matheus Cunha pour conserver le ballon et permettre à Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu d’exploiter l’espace derrière les latéraux très offensifs de Liverpool. Mais ce plan tactique a volé en éclats à la 8e minute, lorsque Yoro a été expulsé pour une faute d’antijeu sur Isak. United s’est immédiatement replié dans un 4-4-1 défensif, devenu un 5-3-1 après l’entrée de Harry Maguire à la place de Mbeumo à la 22e minute.

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Faute d’un second joueur capable de stabiliser la défense, le milieu de United était constamment contourné. Mainoo et Tielemans devaient couvrir trop de terrain sur la largeur, laissant à Wirtz et Szoboszlai l’espace devant les défenseurs centraux. United ne parvenait pas à construire ses actions et se rabattait souvent sur de longs ballons qu’Alisson Becker interceptait facilement. Fernandes a tenté de relancer l’attaque, avec trois tirs cadrés, mais le manque de soutien a limité United à 0,63 xG. La défense manquait de vitesse dans ses déplacements latéraux pour suivre les ailiers de Liverpool. La rupture entre le milieu et la défense à cinq improvisée a permis à Liverpool de se créer sept grosses occasions au fil des 90 minutes.

Le duel tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée sur les côtés, où les ailiers de Liverpool ont régulièrement remporté leurs duels à un contre un face aux latéraux de United. Ngumoha, en particulier, a constamment posé des problèmes à Diogo Dalot. Sa capacité à rester près de la ligne de touche avant de repiquer dans l’axe plaçait United devant un dilemme : le marquer de près et laisser de l’espace derrière, ou reculer et lui permettre de dicter le jeu. Sa passe décisive pour le but de Wirtz à la 13e minute découle directement de ce déséquilibre.

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Iraola a clairement remporté le duel tactique en demandant à son équipe de ne jamais baisser le rythme. Même lorsque United se regroupait dans un bloc plus bas, Liverpool renversait rapidement le jeu pour déplacer la ligne défensive adverse jusqu’à l’apparition de brèches. Pochettino a tenté de limiter les dégâts en faisant entrer Joshua Zirkzee à la mi-temps pour offrir une cible plus fixe sur les dégagements. Mais sans suffisamment de joueurs au milieu pour récupérer les deuxièmes ballons, United est resté sous pression en permanence. L’écart dans l’exécution tactique s’est reflété dans le nombre de tirs cadrés : 11 pour Liverpool, bien plus que les rares tentatives de United.

Les ajustements en cours de match

Le changement le plus important est venu de Pochettino à la 22e minute : l’entrée de Maguire a permis de passer à une défense à cinq. Si cela a brièvement limité les dégâts dans l’axe, les côtés ont été entièrement abandonnés. Barcola en a profité et a fini par servir Ngumoha pour le troisième but. À la mi-temps, Pochettino a remplacé Cunha par Zirkzee dans l’espoir de disposer d’un point d’appui, mais le manque de ballons à exploiter a rendu ce changement inefficace.

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Les ajustements d’Iraola ont été plus volontaristes. À la 72e minute, il a fait entrer Trey Nyoni et Víctor Muñoz pour redonner de l’énergie au pressing. L’entrée de Muñoz a été particulièrement décisive : sa fraîcheur a permis à Liverpool de conserver sa capacité à jouer vers l’avant en fin de match. Son but à la 82e minute, au terme d’une combinaison fluide avec Wirtz, a montré que le système d’Iraola restait efficace quels que soient les joueurs sur le terrain. Liverpool a aussi légèrement reculé sa ligne de pressing en seconde période afin d’inciter United à sortir, puis de le surprendre par des contre-attaques rapides et dévastatrices. Liverpool a ainsi pu gérer ses efforts tout en atteignant un total considérable de 4,38 xG au coup de sifflet final.

Conclusion

Au bout du compte, la rencontre s’est décidée sur la meilleure occupation de l’espace par Liverpool et sur l’expulsion précoce qui a désorganisé United. En insistant pour étirer le jeu sur toute la largeur du terrain et en laissant Wirtz se déplacer librement pour perturber la défense, Iraola a empêché United de trouver le moindre équilibre défensif. La tentative de Pochettino de se retrancher derrière une défense à cinq a échoué, son milieu ne parvenant pas à couper les passes vers l’attaque adverse. La capacité de Liverpool à maintenir la pression et à exploiter ses supériorités numériques dans le dernier tiers a transformé ce match entre rivaux en démonstration tactique, laissant United à la 19e place du classement et Pochettino face à une tâche immense.