Comment regarder Liverpool - Manchester United avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettino entame son mandat à Manchester United dans l’un des stades les plus exigeants du football anglais : United se déplace à Anfield pour affronter Liverpool en Premier League dimanche.

Pochettino n’est arrivé à Carrington que mercredi, en remplacement de Michael Carrick, limogé après que United n’a remporté qu’un seul de ses dix premiers matches de championnat. Le club se retrouve ainsi à la 18e place, son plus mauvais classement à ce stade depuis la saison 1986-87. Pochettino a reconnu ne dormir que trois ou quatre heures par nuit pour préparer son effectif à temps.

Liverpool occupe la quatrième place et dispose de 57,3 % de chances de gagner selon le superordinateur d’Opta, même si le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches de championnat à domicile cette saison. L’équipe d’Andoni Iraola s’est également inclinée face à Fenerbahçe lors de sa dernière sortie en Ligue des champions.

Iraola a averti ses joueurs de ne pas se laisser tromper par le classement de United. Les visiteurs s’étaient imposés 2-1 à Anfield la saison dernière et avaient remporté leurs deux matches de championnat contre Liverpool, des résultats qui font d’eux une menace crédible malgré leur place au classement.

Pochettino hérite d’une équipe qui n’a toujours pas terminé un match de Premier League sans encaisser de but et qui concède en moyenne 0,14 but attendu hors penalty par tir subi, le pire chiffre du championnat. Sa tâche la plus urgente consiste à organiser une défense régulièrement mise en difficulté cette saison.

L’Argentin présente aussi un bilan personnel difficile face à l’adversaire de dimanche : il n’a remporté aucune de ses huit dernières confrontations avec Liverpool lors de ses passages à Tottenham et à Chelsea. L’histoire comme les circonstances rendent ce premier rendez-vous particulièrement difficile.