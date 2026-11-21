Liverpool-Manchester United : détails du match

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Le baptême du feu de Pochettino face à la dynamique d’Anfield

Liverpool reçoit Manchester United dimanche à Anfield pour un match de Premier League aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. Liverpool occupe la quatrième place, tandis que United arrive en lanterne rouge, à la 18e place, après un début de saison désastreux.

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Mauricio Pochettino dirige United pour la première fois, après avoir été confirmé la semaine dernière comme successeur de Michael Carrick. Il s’est envolé de Cincinnati pour Manchester immédiatement après le match de Ligue des nations de la Concacaf contre Haïti, mardi, laissant à son staff technique très peu de temps pour préparer sa nouvelle équipe à l’un des déplacements les plus difficiles du football anglais.

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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, aborde lui aussi le week-end avec des inquiétudes. Une longue liste de blessés a perturbé son effectif ces dernières semaines, et l’état physique de Dominik Szoboszlai reste à surveiller après que le milieu hongrois a joué malgré une gêne pendant la trêve internationale.

La situation de United est préoccupante. Une seule victoire lors de ses 10 premiers matches de Premier League l’a laissé dans la zone de relégation, et Pochettino doit immédiatement affronter un Liverpool qui, malgré ses propres irrégularités, sera largement favori à domicile.

Pour Pochettino, dimanche marque le début d’une mission de sauvetage. Les membres de son staff ont déjà quitté le rassemblement de l’USMNT pour commencer les préparatifs à Carrington, mais le temps leur manque.

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