Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool face à Manchester City débutera le 11 octobre 2026 à 11h30 EST et 15h30 GMT.

Un accueil glacial attend Manchester City à Anfield

Ce sera le premier match de Manchester City depuis que le club a été reconnu coupable de graves violations des règles financières de la Premier League, donc l'équipe devrait recevoir un accueil intéressant chez l'un de ses plus proches rivaux récents.

City devrait être en tête du classement dimanche

Manchester City sera toujours au sommet de la Premier League au coup d'envoi dimanche, puisque le club possède trois points d'avance et une différence de quatre buts sur Arsenal, deuxième, qui affronte Leeds samedi. Manchester City a réalisé un début de saison parfait sur le terrain, avec sept victoires de suite toutes compétitions confondues, dont un sans-faute en championnat. L'équipe a inscrit 10 buts lors de ses deux dernières victoires à domicile contre Norwich en Coupe de la Ligue anglaise et Sunderland dans un succès 5-3 en Premier League, tout en enchaînant deux victoires consécutives sans encaisser de but à l'extérieur contre Manchester United et Porto.

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Liverpool est encore en phase d'adaptation à un nouveau manager

Bien que Liverpool soit invaincu depuis neuf matches au total toutes compétitions confondues, l'équipe a semblé moins que convaincante en Premier League cette saison. Le club a remporté ses deux derniers matches de Premier League à l'extérieur sans encaisser de but, mais a concédé des matches nuls, 2-2 contre Nottingham Forest et 0-0 contre Fulham, lors de ses deux dernières sorties en championnat à Anfield.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Cody Gakpo, meilleur passeur de l'équipe, ainsi que Hugo Ekitike et Conor Bradley, sont les absences notables de longue durée sur blessure pour Liverpool.

Phil Foden est suspendu pour les visiteurs après son carton rouge contre Manchester United.

Manchester City a remporté les trois derniers face-à-face sur un score cumulé de 9-1, mais n'a gagné que deux de ses 16 derniers déplacements de Premier League à Anfield. Le club s'était toutefois imposé lors du match correspondant de la saison dernière grâce à un but tardif d'Erling Haaland.

L'attaquant norvégien a inscrit cinq buts lors de ses trois dernières confrontations avec Liverpool.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Liverpool aborde ce match avec un nombre important de joueurs indisponibles. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros et Cody Gakpo sont tous signalés comme blessés, laissant Iraola avec des options limitées à plusieurs postes. D'autres mises à jour sont attendues alors que le club évalue les niveaux de forme après la trêve internationale.

Maresca fait face à ses propres casse-têtes de sélection à City. Antoine Semenyo et Nico O'Reilly sont tous les deux blessés, tandis que Phil Foden est suspendu. La condition physique de Haaland, sorti pendant la défaite de la Norvège contre le Portugal, reste la préoccupation la plus urgente avant le coup d'envoi.

Forme

Liverpool aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain de Bournemouth en Premier League, et le club a également pris le dessus sur Tottenham en Carabao Cup, l'Atletico Madrid en Ligue des champions et Ipswich Town en championnat. Le match nul est intervenu à Fulham, où aucune des deux équipes n'a marqué. Sur ces cinq matches, Liverpool a inscrit huit buts et en a concédé trois, ce qui suggère une équipe qui se crée beaucoup d'occasions mais qui n'a pas toujours été imperméable derrière.

Le bilan récent de Manchester City est plus net. Le club a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts au passage et en concédant six. Cette série comprend une victoire 5-3 en championnat contre Sunderland, un succès 5-0 en Carabao Cup contre Norwich, ainsi que des victoires contre Manchester United et Porto. City a montré une capacité à marquer librement, même si ses chiffres défensifs sur cette série indiquent que l'équipe n'est pas sans vulnérabilité.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée par une victoire 4-0 de Manchester City contre Liverpool en FA Cup en avril 2026. Avant cela, City s'était imposé 1-2 à Anfield en Premier League en février 2026 et avait décroché une victoire 3-0 à domicile en novembre 2025. Les victoires de Liverpool sur cette période sont intervenues en février 2025, lorsque City a été battu 2-0 à domicile, puis en décembre 2024, quand Liverpool s'est imposé 2-0 à Anfield. Sur les cinq confrontations les plus récentes, City en a remporté trois et Liverpool deux, avec 10 buts marqués pour City contre quatre pour Liverpool.

Classement

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la première place avant cette rencontre, tandis que Liverpool est sixième, ce qui donne à l'équipe à domicile une motivation supplémentaire pour réduire l'écart avec un résultat positif à Anfield.