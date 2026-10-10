Liverpool - Manchester City : match classique, le petit magicien Philippe Coutinho lance son sort pour remporter un thriller à Anfield

Le 13 avril 2014, Anfield n’était pas simplement un stade de football ; c’était une cocotte-minute de désir collectif. L’atmosphère était chargée d’émotion, mais aussi d’une croyance grandissante et terrifiante. Le Liverpool de Brendan Rodgers restait sur dix victoires de suite, pratiquant un football vertical et de haute intensité qui menaçait de faire voler en éclats l’ordre établi en Premier League. Dans le camp d’en face, le Manchester City de Manuel Pellegrini arrivait avec l’assurance méthodique d’une équipe qui s’attendait à dominer. Ce qui a suivi fut une symphonie tactique en deux actes, décidée par un éclair de génie instinctif de Philippe Coutinho.

Le Liverpool de Rodgers était conçu pour le sprint. Dès le coup d’envoi, les Reds ont mis en place un pressing étouffant, profitant de la léthargie structurelle initiale de City. L’ouverture du score est arrivée à la 6e minute, née de l’insolence de la jeunesse. Luis Suárez, véritable tourbillon d’activité, a pris le dessus physiquement sur Vincent Kompany avant de glisser un ballon à Raheem Sterling. Le sang-froid de l’adolescent était saisissant : d’un crochet, il a éliminé Joe Hart dans un geste qui a semblé suspendre le temps, avant de conclure dans le but côté Kop. C’était le plan tactique réalisé à la perfection : transitions rapides, éclairs individuels et un stade en fusion.

Coups de pied arrêtés et poussée de Skrtel

La domination de Liverpool ne tenait pas seulement à sa fluidité dans le jeu courant. L’équipe possédait aussi une menace aérienne rugueuse que City n’est pas parvenu à contenir. À la 26e minute, l’avantage a été doublé. Steven Gerrard, centre émotionnel de l’équipe, a frappé son corner signature au premier poteau. Martin Skrtel, échappant à la surveillance de Kompany, s’est élevé pour dévier de la tête vers le petit filet opposé. À 2-0, le score à la pause reflétait une équipe de Liverpool plus rapide, plus affamée et tactiquement plus cohérente que les visiteurs.

Pellegrini, toutefois, est un homme d’ajustements. Conscient du besoin de mieux conserver le ballon et d’apporter davantage de créativité dans l’axe, il s’est tourné vers James Milner et David Silva pour reprendre le contrôle. La seconde période a offert une inversion totale des rôles. City a commencé à trouver les espaces dans un milieu de terrain de Liverpool en perte de fraîcheur, enchaînant les passes avec une vigueur retrouvée qui a repoussé les locaux de plus en plus bas dans leur propre camp. Le basculement de la dynamique était palpable, et il s’est rapidement matérialisé au tableau d’affichage.

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MCI

Le bon coup de Silva et la remontée de City

À la 60e minute, City a transpercé Liverpool avec le genre de mouvement élaboré qui définit son ère moderne. Milner, apportant la largeur et l’activité nécessaires, a combiné dans un une-deux tranchant avant de servir David Silva. La finition de l’Espagnol n’était qu’une formalité, mais elle a signalé un changement dans l’ascendant psychologique du match. Soudain, le losange en 4-4-2 de Liverpool semblait perméable, et City était irrésistible.

Cinq minutes plus tard à peine, la remontée était complète. C’était encore Silva au cœur du chaos, atteignant la ligne de but avant de mettre un ballon à ras de terre dans la zone de vérité. Glen Johnson, dans une tentative désespérée d’intervenir, n’a pu que voir le ballon dévier sur lui puis tromper Simon Mignolet pour un but contre son camp. À 2-2, Anfield a semblé se vider de son souffle. City avait pris l’ascendant, et Liverpool paraissait à bout, ses rêves de titre vacillant sous le poids d’une lune bleue montante.

La magie de Coutinho et le rassemblement final

Le match a basculé sur une rare erreur du capitaine de City. À la 78e minute, Vincent Kompany, habituellement incarnation même de la fiabilité défensive, a complètement manqué son dégagement. Le ballon est revenu sur Philippe Coutinho à l’entrée de la surface. Le Brésilien, qui avait trouvé des espaces entre les lignes tout l’après-midi, n’a pas hésité. De l’intérieur du pied droit, il a enroulé une reprise instantanée dans le petit filet. L’explosion de bruit était viscérale ; c’était le son d’une ville qui osait de nouveau y croire.

Les dix dernières minutes ont été une leçon de désespoir. Jordan Henderson, dont l’activité incessante avait été essentielle au système de Liverpool, a été expulsé en fin de match pour un tacle en retard sur Milner. Cela signifiait qu’il manquerait le sprint final décisif, un coup tactique qui s’avérerait ensuite important. Au coup de sifflet final, qui a entériné la victoire 3-2, Steven Gerrard a réuni ses coéquipiers en cercle sur la pelouse, la voix brisée, en les exhortant à ne pas laisser filer cela. Cette scène reste l’une des images les plus emblématiques de l’histoire de la Premier League, un moment de théâtre sportif pur et brut qui a résumé toute l’intensité de cette rivalité naissante.