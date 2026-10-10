Liverpool - Manchester City : match classique, le petit magicien Philippe Coutinho jette un sort pour remporter un thriller à Anfield

Le 13 avril 2014, Anfield n’était pas simplement un stade de football ; c’était une cocotte-minute de désir collectif. L’atmosphère était chargée d’émotion, mais aussi d’une croyance grandissante et terrifiante. Le Liverpool de Brendan Rodgers restait sur une série de dix victoires consécutives, pratiquant un football vertical et de haute intensité qui menaçait de faire voler en éclats l’ordre établi en Premier League. Dans le camp d’en face, le Manchester City de Manuel Pellegrini s’est présenté avec l’assurance méthodique d’une équipe qui s’attendait à dominer. Ce qui a suivi fut une symphonie tactique en deux actes, décidée par un éclair de génie instinctif de Philippe Coutinho.

Le Liverpool de Rodgers était construit pour le sprint. Dès le coup d’envoi, les Reds ont mis en place un pressing étouffant, exploitant la léthargie structurelle initiale de City. L’ouverture du score est arrivée à la 6e minute, née de l’insolence de la jeunesse. Luis Suárez, tourbillon d’activité, a pris le dessus physiquement sur Vincent Kompany avant de glisser un ballon à Raheem Sterling. Le sang-froid de l’adolescent était saisissant : d’un crochet qui semblait suspendre le temps, il a effacé Joe Hart avant de conclure dans le but face au Kop. C’était le plan tactique parfaitement exécuté : transitions rapides, éclairs individuels et un stade en fusion.

Les coups de pied arrêtés et la poussée de Skrtel

La domination de Liverpool ne tenait pas seulement à sa fluidité dans le jeu. L’équipe possédait aussi une menace aérienne rugueuse que City n’a pas su contenir. À la 26e minute, l’avantage a été doublé. Steven Gerrard, pivot émotionnel de l’équipe, a frappé son corner signature au premier poteau. Martin Skrtel, échappant à la vigilance de Kompany, s’est élevé pour dévier de la tête le ballon dans le petit filet opposé. À 2-0, le score à la pause reflétait un Liverpool plus rapide, plus affamé et tactiquement plus cohérent que les visiteurs.

Pellegrini, toutefois, est un homme d’ajustements. Conscient du besoin de mieux conserver le ballon et d’apporter davantage de créativité dans l’axe, il s’est appuyé sur James Milner et David Silva pour reprendre le contrôle. La seconde période a offert un renversement total des rôles. City a commencé à trouver des espaces dans le milieu fatigué de Liverpool, enchaînant les passes avec une vigueur retrouvée qui a repoussé les locaux de plus en plus près de leur propre but. Le basculement du match était palpable, et il s’est vite matérialisé au tableau d’affichage.

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Le sursaut de Silva et la remontée de City

À la 60e minute, City a ouvert la défense de Liverpool grâce au type d’action élaborée qui définit son époque moderne. Milner, apportant la largeur et l’activité nécessaires, a joué un une-deux tranchant avant de servir David Silva. La finition de l’Espagnol n’était qu’une formalité, mais elle a signalé un changement dans la gravité psychologique du match. Soudain, le losange en 4-4-2 de Liverpool semblait friable, et City était lancé.

Cinq minutes plus tard à peine, la remontée était complète. Silva était encore au cœur du danger, atteignant la ligne de but avant d’adresser un ballon à ras de terre dans la zone de vérité. Glen Johnson, dans une tentative désespérée d’intervenir, n’a pu que voir le ballon le heurter puis finir derrière Simon Mignolet pour un but contre son camp. À 2-2, on avait l’impression qu’Anfield retenait son souffle. City avait pris l’ascendant, et Liverpool semblait à bout, ses rêves de titre vacillant sous le poids d’une Blue moon montante.

La magie de Coutinho et le dernier cercle

Le match a basculé sur une rare erreur du capitaine de City. À la 78e minute, Vincent Kompany, d’ordinaire symbole de fiabilité défensive, a complètement manqué son dégagement. Le ballon est revenu sur Philippe Coutinho à l’entrée de la surface. Le Brésilien, qui avait trouvé des espaces entre les lignes tout au long de l’après-midi, n’a pas hésité. De l’intérieur du pied droit, il a repris en première intention pour envoyer le ballon dans le petit filet. L’explosion de bruit était viscérale ; c’était le son d’une ville qui osait de nouveau y croire.

Les dix dernières minutes ont été une leçon de désespoir. Jordan Henderson, dont l’activité incessante avait été essentielle au système de Liverpool, a été expulsé en fin de match pour un tacle appuyé sur Milner. Cela signifiait qu’il manquerait le sprint final crucial, un coup tactique qui allait ensuite se révéler important. Au coup de sifflet final, qui confirmait une victoire 3-2, Steven Gerrard a rassemblé ses coéquipiers en cercle sur la pelouse, la voix brisée, en les exhortant à ne pas laisser filer ça. Cela reste l’une des images les plus iconiques de la Premier League, un moment de pur théâtre sportif à l’état brut, qui résumait l’intensité de cette rivalité grandissante.