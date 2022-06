Liverpool : Luis Suarez répond aux comparaisons avec son compatriote, Darwin Nunez

L'attaquant uruguayen emblématique du passé récent des Reds espère que son compatriote pourra devenir une superstar à part entière à Anfield.

Luis Suarez veut éviter tout débat sur les comparaisons entre lui et Darwin Nunez, la nouvelle recrue de Liverpool. L'attaquant vétéran a dit à son compatriote uruguayen d'"écrire sa propre histoire" à Anfield. Les Reds cherchent à avoir autant de réussite avec Darwin qu'avec Suarez après avoir investi 78 millions d'euros pour l'attaquant sud-américain, qui a marqué 34 buts pour Benfica toutes compétitions confondues la saison dernière.

"Darwin va écrire sa propre histoire"

Beaucoup s'empressent de comparer le jeu de Darwin Nunez à celui de l'ancienne star de Liverpool et du FC Barcelone, Luis Suarez, mais ce dernier espère simplement que son compatriote pourra devenir une légende à part entière des Reds. Suarez, qui a marqué 82 buts en 133 matches pour Liverpool lors de son passage dans le football anglais, peut comprendre pourquoi les gens sont si désireux de placer Nunez dans sa catégorie de talent, mais il a déclaré au Mirror : "Il va écrire sa propre histoire à Liverpool".

"Il est Uruguayen et c'est un attaquant, mais les comparaisons s'arrêtent là. C'est un joueur spécial qui n'a pas besoin d'être comparé à qui que ce soit. Il va dans un grand club avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde, des joueurs avec lesquels il peut apprendre et, bien sûr, ces fans spéciaux", a ajouté l'ancien attaquant du Barça et de l'Atlético Madrid.

Suarez l'avait conseillé au Barça il y a quelques années

Luis Suarez a ajouté quand on lui a demandé s'il sera présent pour offrir des mots de sagesse à Darwin Nunez alors que le jeune homme de 22 ans se prépare à ouvrir un nouveau chapitre passionnant de sa carrière : "Je peux être là pour lui donner des conseils sur l'Angleterre et sur le style de jeu - mais je ne pense pas qu'il en aura besoin - il laissera son talent parler."

Liverpool a fait preuve d'une confiance considérable dans la capacité de Darwin Nunez à atteindre des sommets, après avoir fait de lui son transfert le plus cher de l'histoire et l'on s'attend à ce qu'il s'épanouisse sous la direction de Jürgen Klopp. Luis Suarez s'attend à ce que ce soit le cas, lui qui vante depuis longtemps les qualités de son compatriote, dont les demandes de transfert lors de son passage au Camp Nou sont restées lettre morte.

A propos de l'ascension fulgurante de Nunez, Suarez a déclaré : "C'est la saison dernière que l'Europe a commencé à s'intéresser à lui en raison de ses performances avec Benfica, mais dès mon plus jeune âge, j'ai vu qu'il avait quelque chose de spécial. Lorsqu'il était à Almeria, je l'ai recommandé au FC Barcelone, mais ça ne s'est jamais produit."