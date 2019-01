Liverpool, Luis Suarez : "N'importe quel joueur aimerait être entraîné par Jürgen Klopp"

L'attaquant du FC Barcelone continue de s'intéresser aux performances de son ancien club, Liverpool, et apprécie les méthodes de Jürgen Klopp.

Luis Suarez a marqué les mémoires du côté de Liverpool, et la réciproque est également vraie. L'attaquant uruguayen a connu la meilleure période de sa carrière sur le plan personnel chez les Reds où il empilait les buts, plus spectaculaires les uns que les autres, durant trois saisons. Dans une interview accordée au magazine allemand 11FREUNDE, l'Uruguayen a indiqué continuer de suivre l'actualité de Liverpool et a encensé Jürgen Klopp.

"Quiconque a déjà joué à Liverpool reste connecté au club toute sa vie. L’équipe joue un football formidable et je suis très intéressée par la façon dont cela va se passer pour elle cette année. Je pense que nous pouvons encore être préparés pour encore beaucoup de choses. Est-ce que j'aimerais jouer sous les ordres de Jürgen Klopp ? Nous travaillons actuellement pour deux clubs différents, donc ce n'est pas un problème pour moi pour le moment. Mais bien sûr, chaque joueur aimerait être entraîné par Jürgen Klopp", a avoué Luis Suarez.

"Berlin 2015 ? Une nuit inoubliable"

L'attaquant du FC Barcelone a encouragé son coéquipier français, Ousmane Dembélé, a continuer de monter en puissance, lui qui a beaucoup été critiqué pour son attitude : "Ousmane Dembélé est encore un jeune homme, mais il nous aide déjà sur le terrain en ce moment. C'est pourquoi je suppose qu'il fera son chemin. Parce qu'avec le temps, vous devenez automatiquement plus sérieux et plus mature. Ce sera le cas avec lui aussi".

Luis Suarez est revenu sur la Ligue des champions qu'il a remportée avec le FC Barcelone à Berlin contre la Juventus en 2015 : "Ce fut une nuit unique, inoubliable. Pour un footballeur, un match comme la finale de la Champions League est la plus grande expérience qu’il puisse vivre. Par conséquent, gagner le match contre la Juve et la soirée à Berlin est l’un des plus beaux souvenirs de ma vie. Après un tel match, vous ne ferez pas la fête dans une ville étrangère, mais ferez votre propre fête avec vos coéquipiers, vos entraîneurs et votre famille. Et c'est exactement comme nous l'avons fait. Nous avons donc célébré avec nous à l'hôtel.".

Enfin, l'ancien attaquant de Liverpool a évoqué ses relations avec Marc André Ter Stegen, le portier allemand du FC Barcelone : "Marc André Ter Stegen est un professionnel à part entière. Quand les choses deviennent sérieuses, il est sérieux. Et s'il y a des moments où vous pouvez vous amuser, alors il est drôle. Donc, il est exactement ce que vous voulez d'un coéquipier".