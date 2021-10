Liverpool : Le très beau compliment de Klopp pour Firmino

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, s'est fendu de très belles louanges pour Roberto Firmino.

Le retour en forme de Roberto Firmino a été l'un des éléments les plus brillants de l'excellente saison de Liverpool jusqu'à présent, Jurgen Klopp allant même jusqu'à dire que les gens écriront des livres sur la façon dont l'ancienne star d'Hoffenheim joue dans le rôle de faux neuf.

"Les gens vont écrire des livres sur la façon de jouer de Firmino"

En neuf matches avec Liverpool cette saison, Firmino a marqué six buts et délivré une passe décisive, et il était dans une forme impérieuse lors de la victoire 5-0 sur Manchester United dimanche, causant toutes sortes de problèmes à Victor Lindelof et Harry Maguire avec ses mouvements hors du ballon.

"Bobby a encore joué remarquablement bien", a détaillé Klopp lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Je suis sûr que les gens vont écrire des livres sur la façon dont il interprète les positions de faux neuf.

"Je ne dirai pas qu'il l'a inventé, mais la façon dont il joue, de temps en temps, ça y ressemble, certaines des choses défensives qu'il a faites sur le terrain sont absolument folles, Bobby sait à quel point nous apprécions ce qu'il fait."

Firmino a toujours été le ciment du trio d'attaque de Liverpool depuis que l'ère Klopp a commencé à prendre son essor sur Merseyside, cependant il reçoit parfois moins de crédit qu'il ne le mérite en raison du rendement modeste des buts qu'il apporte.

Au cours des cinq saisons pendant lesquelles il a joué aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah, le Brésilien n'a marqué que 70 buts, ce qui est bien inférieur aux 140 de Salah et aux 90 de Mané.