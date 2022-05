Liverpool : le président du club affiche sa fermeté sur l'avenir de Salah et Mané

Les deux hommes deviendront agents libres en 2023, et plusieurs grands clubs seraient intéressés par leurs services.

Le président de Liverpool, Tom Werner, a confirmé la position du club à l'égard de Mohamed Salah et de Sadio Mané, alors que des rumeurs font état de transferts pour ces deux joueurs qui arrivent à la dernière année de leur contrat. Salah et Mané ont tous deux joué un rôle clé dans les récents succès de Liverpool sous la direction de Jürgen Klopp, en aidant le club à remporter plusieurs titres majeurs, dont la Premier League et la Ligue des champions.

Liverpool veut conserver ses deux stars

Les deux hommes ont partagé 54 buts à eux deux en 2021-22, alors que les Reds ont remporté la FA Cup et la League Cup tout en se qualifiant pour une autre finale de la Ligue des champions, mais leur avenir a fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois. Mohamed Salah a laissé entendre qu'il attendait toujours une offre de prolongation de Liverpool, son contrat actuel expirant en juin 2023.

Liverpool : l'avertissement d'Henderson au Real

L'Égyptien a été fortement lié au Real Madrid, tandis que Mane susciterait l'intérêt du Bayern Munich à l'approche de la fenêtre de transfert estivale. L'international sénégalais devrait également devenir un agent libre l'année prochaine, mais Werner - l'un des investisseurs du Fenway Sports Group qui a apporté Liverpool en 2010 - dit que le club a clairement fait savoir qu'il voulait garder le duo précieux à long terme.

Le dirigeant des Reds a révélé que les négociations sont désormais menées par le directeur sportif du club, déclarant à The Athletic : "J'aimerais que ces conversations restent confidentielles, mais il est évident que nous avons exprimé notre désir qu'ils restent. Au-delà de ça, je laisserai Julian Ward s'en occuper". La Premier League devrait voir arriver d'autres propriétaires américains cet été, Chelsea étant sur le point de conclure la vente du club à un groupe d'investisseurs dirigé par Todd Boehly.

Werner souhaite le meilleur à Boehly

Le copropriétaire des LA Dodgers et le Consortium Clearlake ont vu leur offre de 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) approuvée par le gouvernement britannique et la Premier League anglaise, et le règne de 19 ans de Roman Abramovich à Stamford Bridge touche à sa fin. Werner a salué ce transfert et pense que Bohely réussira avec les Blues, après s'être assis pour des discussions informelles avec un autre homme d'affaires américain.

Liverpool, la tuile Alcantara

"Encore une fois, cela se résume à la question de la réglementation financière. Peu importe qui investit, si les équipes sont soumises aux règles, nous nous réjouissons de leur intégration dans le championnat", a-t-il déclaré. "John Henry et moi-même connaissons et admirons Todd depuis son association avec les Dodgers de Los Angeles".

"J'ai eu quelques conversations avec lui la semaine dernière. Il m'a demandé mon avis. Je pense qu'il sera bon pour Chelsea. Je sais qu'ils travaillent en ce moment sur une solution pour le stade. Je pense qu'il s'avérera être un excellent propriétaire", a conclu Werner.