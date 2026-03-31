Liverpool : Le nom surprenant suggéré par Gerrard pour la succession de Salah

L'aventure de Mohamed Salah à Liverpool touche à sa fin. Le "Pharaon" l'a révélé la semaine dernière ; il ne fera plus partie de l'effectif des Reds à partir de cet été. Au bout de neuf ans de bons et loyaux services, et à un an de l'expiration de son bail, il a fait le choix de filer sous d'autres cieux. Un départ qui fait beaucoup réagir, notamment par rapport à l'identité de celui qui pourrait le faire oublier dans les cœurs des "Scousers".

Gerrard a identifié le remplaçant de Salah

Beaucoup de noms ont circulé, et parmi ceux qui y sont allés de leur suggestion il y a un certain Steven Gerrard. Icone absolue de LFC, ce dernier continue de suivre cette équipe, assistant d'ailleurs très souvent à ces matches. De plus, il est assez proche de Salah. Son fils en est, de surcroit, un très grand fan. Il est donc bien placé pour savoir qui peut remplacer l'Egypte.

Dans un entretien accordé au média TNT, l'ancien international anglais a soufflé le nom de Crysencio Summerville, l'ailier de West Ham. Il en est un grand admirateur et estime qu'il a les qualités requises pour succéder à Salah chez les champions d'Angleterre en titre. « Je suis fan de Summerville. Il est brillant dans les un contre un », a-t-il confié. « Il a faim et il a été l’un des rares points positifs dans une équipe qui lutte pour le maintien. Il s’est même amélioré au fil de la saison. Je pense que Bowen est un très bon joueur, mais je ne crois pas qu’il ait le niveau pour remplacer Salah. Un ailier doit faire partie des trois ou quatre meilleurs au monde pour lui succéder dignement. Parce que c’est le niveau que Salah a atteint à Liverpool. »

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L'OM également sur les rangs

Venant de la part de Gerrard, il s'agit d'un véritable compliment. Agé de 24 ans, il est de nationalité néerlandaise mais il n'a pas encore joué avec la sélection A de son pays. Cela dit, il a de plus en plus de suiveurs. Il se murmure même que l'Olympique de Marseille songe à lui pour assurer l'après Mason Greenwood. Ce qui en dit long déjà sur la cote dont il jouit déjà en Europe.

L'avenir nous dira si la direction de Liverpool va écouter les conseils de son ancien capitaine ou pas. Quoi qu'il en soit, la succession de Salah chez les Merseysiders ne sera pas une partie de plaisir. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club et d'aucuns, comme Jurgen Klopp, l'élèvent au rang du plus grand footballeur ayant porté la prestigieuse tunique rouge. Celui qui prendra sa place sur l'aile droite d'Anfield aura une sacrée pression sur ses épaules. Un héritage lourd. Peut-être même plus lourd que celui laissé par Gerrard lui-même en 2015 lors de son départ à la retraite.